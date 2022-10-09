Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarında sona gelindi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakan Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.