Başsavcı Muceb: Planlı cinayet

2 Ekim 2018 Salı günü nikah işlemleri için ülkesinin Beyoğlu’ndaki konsolosluğuna giden Cemal Kaşıkçı vahşi bir şekilde katledilmişti.

Cinayetin ardından suçlamaları reddeden Suudi yetkililer Kaşıkçı’nın sağ salim konsolosluktan ayrıldığını ileri sürdü. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el teybi, bir haber ajansına kapılarını açıp dolap ve elektrik panolarını göstererek suçluluk psikolojisiyle cinayeti örtbas etmek için yoğun çaba harcadı. Ülkesine dönen Uteybi’nin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a en yakın isimlerden Muhammed Mustafa Almadani’nin Cemal Kaşıkçı’nın elbiselerini giyinip dışarı çıktı. Terk edilmiş diplomatik plakalı araçlar ve konsolosluk bahçesindeki kuyunun aranma iznin geç verilmesi olayları peş peşe yaşanırken Türkiye’nin titizlikle ve sağduyulu yürüttüğü soruşturma ile Suudiler çözüldü. Önce Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü açıklayan Suudi yetkililer dün de Cemal Kaşıkçı’nın planlı bir cinayete kurban gittiğini bildirdi.

TÜRKİYE VURGUSU

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye’den gelen bilgilerin Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösterdiğini duyurdu. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb “Kardeş Türkiye ve Suudi Arabistan arasında kurulan ortak çalışma grubu aracılığıyla kardeş Türkiye’den gelen bilgiler, Kaşıkçı davasındaki şüphelilerin cinayeti önceden planladığını gösteriyor” ifadesini kullandı. Muceb ayrıca Başsavcılığın, edindiği bilgiler ışığında gerçekler ortaya çıkarılana kadar şüphelilere yönelik soruşturmayı sürdüreceğini kaydetti.

AP’DEN ONAY ÇIKTI

Avrupa Parlamentosu (AP) Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.

KUYUDAN ÖRNEK ALINDI

Suudi Arabistan Başkonsolosu konutunda yapılan incelemeler sırasında Türk yetkililerin, kuyudaki suyun boşaltılması ve içinde detaylı inceleme yapılması talebine Suudi heyeti, yazılı izin talep edilmediği için onay vermedi. Prosedürlerin ardından alınan izinle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kuyudaki sudan sadece örnek alarak Halkalı’da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderdiği öğrenildi.

YENİ BOYA YAPILMIŞ

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaki incelemelerin ise başkonsolosun odasında yoğunlaştığı ifade edilirken konsolosluktaki bazı bölümlerde yeni boya yapıldığı belirlendi. Başkonsolosluk bahçesindeki evrakların yakılarak imha edilmesinin ise rutin bir işlem olduğu kaydedildi. Türkiye’ye gelen Suudi heyetin Türk yetkililerin yaptığı incelemenin tamamını kamera ile kaydettiği öğrenildi.

Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Cengiz’e verdiği iki cep telefonunda geçmişe yönelik olarak incelemenin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği günün HTS kayıtları incelemeye alındı. Konsolosun ailesinin de yurtdışına gittiği ortaya çıktı.

38 ÇALIŞAN İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, konsolosluk çalışanlarının 19 Ekim günü başlayan ifade alma işlemi devam etti. Soruşturma kapsamında, bugüne kadar 38 konsolosluk çalışanı ifade verdiği öğrenildi. 5 konsolosluk çalışanının ise henüz ifade vermediği belirtildi.

Öte yandan Kaşıkçı, Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de köşe yazarıydı.