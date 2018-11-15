Başsavcının açıklamalarından önce Suudi Arabistan Türkiye'ye bilgi verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Başsavcı bu açıklamayı yapmadan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı beni aradı yarım saat sonra başsavcının bu açıklamayı yapacağını önceden bana bildirdi. 11 kişinin şu anda tutuklu olduğunu anlıyoruz. Daha önce 18 kişi tutuklanmıştı. 11 kişinin 5 tanesi ile ilgili idam istemi var. Diğer kişiler neden serbest bırakıldı? Burada bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum. Bu şahsın ülkelerine geri götürülmesine direndiği için işlenildiği söyleniyor oysa önceden planlanmıştır. Cesedin parçalanması o anlık bir şey değil. Önceden öldürülüp parçalanması için gerekli cihazlar buraya getirilmiştir. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Talimat verenlerin, gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor, bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor. Bu işin takipçisi olacağız.''