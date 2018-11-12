Başvuru 15 bini buldu adaylık süresi uzatıldı 

7-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru sayısının ise 15 bini bulduğu öğrenildi.

SON GÜN CUMA

AK Parti’de aday adaylığına yönelik iki türlü yoğun bir mesai sürdürülüyor. Parti yönetimi, tüm ilçe ve illerin fotoğrafını çekerek, nasıl bir tablo olduğunu ortaya koyan raporlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıyor. 7-12 Kasım tarihleri arasında alınacağı duyurulan başvurularla ilgili süre uzatım kararı çıktı. Gün ortasında Genel Merkez Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, başvuruların 16 Kasım Cuma gününe kadar uzatıldığı duyuruldu. Aday adaylığı başvurularında sayının 15 bine ulaştığı öğrenildi.