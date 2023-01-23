Batı basınından anket provokasyonu! Başkan Erdoğan'ın artan oyları panikletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin özellikle son aylarda oylarını düzenli olarak artırması belli çevrelerin rahatsızlığını da artırdı. Türkiye'deki muhalefetin tezlerine sarılan yurt dışı basın Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarını gündeme taşıma gayretine girerken, geçmiş dönemde de çokça başvurdukları diktatör yalanını tekrar dolaşıma soktukları görüldü.



DER SPİEGEL'DEN ANKET PROVOKASYONU

Der Spiegel'de Türkiye seçimlerine dair yayımlanan ve tamamen muhalefetin diliyle hazırlanan bir haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı imasında bulunuluyor. Haberde, "Erdoğan'ın yeniden seçilmesi kesin değil" olarak yorumlanırken haberin altında bir anket çalışması düzenlendiği görüldü.

"Türkiye bir diktatörlüğe doğru mu yöneliyor?" diye sorularak provokasyon hedefini açık eden Der Spiegel'in anketine dünden itibaren 7 bin üzerinde kişinin oy verdiği görülüyor. Ankete katılanların çoğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir otokrat gibi hareket ettiği şeklinde oy vermesi ise şaşırtmadı.

JARUSSALEM POST'DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI



İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde yer alan bir makalede, "Washington'daki sorun, Ankara'nın güvenilmez bir ortak olması ve genellikle ABD çıkarlarına ve genel olarak Batı demokrasilerinin çıkarlarına aykırı çalışmasıdır." İfadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemek için çalıştığı iddiasında bulunan makalede, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki İspanya'da imzalanan mutabakatı görmezden geldi.

"AK PARTİ VE MHP ALMANYA'DA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPMASIN"



Terör örgüttü PKK'nın yayın organlarında yer alan bir haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretine atıfta bulunularak protesto çağrısı yapıldı. Haberde, Berlin'de Başbakanlık önünde eylem çağrısında bulunan terör örgütünün üyeleri, AK Parti ve MHP'nin Almanya'da seçim çalışmalarının da yasaklanmasını talep ediyor.