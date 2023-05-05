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Politika

Batı, Erdoğan düşmanlığına doymuyor! 'Demokrasi' adı altında yeni algı peşine düştüler

Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen Batılı ülkeler medya kurumları aracılığıyla da kirli algılara devam ediyor. The Economist ve Le Point'ten sonra şimdi de Alman Der Spiegel dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapan haberler yayımladı. Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:21 - Güncelleme:
Batı, Erdoğan düşmanlığına doymuyor! 'Demokrasi' adı altında yeni algı peşine düştüler
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Türkiye sandığa gitmeye hazırlanırken Batı medyası da boş durmayıp demokrasi adı altında karalama kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin yükselişini hazmedemeyen Batı'nın önde gelen medya kuruluşları The Economist ve Le Point'ten sonra şimdi de Alman Der Spiegel dergisi yeni algılar peşine düştü.

Der Spiegel, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu toplantısının karar metnine dayandırdığı haberde, partinin Türkiye'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verilmemesi çağrısında bulunduğunu yazdı.

Buna göre, Alman Yeşiller Partisi'nin yönetim kurulu karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"Parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca süren otoriter yönetiminin ardından demokrasi ve hukukun üstünlüğüne geri dönmek için gerçek bir şans var. Almanya'da yaşayan ve Türkiye'de oy kullanma hakkına sahip herkesi 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaya ve demokratik değişim sürecini desteklemeye davet ediyoruz."

Haberde, Yeşiller'in Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına karıştığı ve parti yönetiminin bütün Türkleri demokrasiyi güçlendirmek için oylarını kullanmaya çağırdığı vurgulandı.

Bunun yanı sıra Yeşiller Partisi de sosyal medya hesaplarından Der Spiegel'in haberini doğrulayan paylaşımlar yaptı.

  • Der Spiegel
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Başkan Erdoğan

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