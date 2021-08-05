Batı ve ABD basını yine şaşırtmadı! Söz konusu Türkiye olunca işler değişiyor

5 Ağustos 2021 Perşembe 08:33 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 08:33

Dünyanın dört bir yanında orman yangınları sürerken Batı medyasının haberleri aktarma şekli dikkat çekti. Söz konusu Türkiye'deki yangınlar olduğunda başlıklarında karalama kampanyaları yürüten dünya basını, kendi ülkeleri veya müttefiklerindeki benzer afetlere karşı ise kamuoyunu sakinleştiren başlıklara ve haberlere imza atıyorlar.

Sabah'ın haberine göre, işte Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili bazı yayın organlarında kullanılan başlık dili farkı:

ALMANYA / DW AJANSI: Türkiye'deki yangınlar için "Yangına ilk müdahale geç yapıldı" başlığı atan ajans, Almanya'daki sel felaketinin ardından "Almanya hükümeti sel felaketinin dışında, diğer felaket olan yalan haberlerle mücadele ediyor" dedi.

İNGİLTERE / THE GUARDIAN: "Türkiye'de orman yangınları yönetimi sebebiyle hükümete karşı öfke büyüyor" başlığını atan Guardian, Yunanistan için "Yangınlar, kavurucu sıcak hava dalgası etkisiyle Atina'nın eteklerine ulaştı" demekle yetindi.

FRANSA / AFP: "Bomba gibiydi: Türk çiftçiler hayvanlarının telef olmasını kederle izliyor" başlığını atan ajans, Atina'daki yangına dair "Yunanistan, saatler içinde yangının kontrol alınmasını bekliyor" başlığını tercih etti.

FRANSA / LA CROIX: "Türkiye'de şiddetli yangınlar hükümeti gafil avlıyor" başlığına karşı Yunanistan'daki yangınla mücadele haberi hakkında "Yunanistan son 30 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla savaşıyor" başlığı atıldı.

ABD / AP: "Türkiye'de Erdoğan, yangınlar nedeniyle büyük bir eleştiri aldı" başlığını atan ajans, Yunanistan için "Sıcak hava sonucu başlayan yangınlar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı" dedi.

ABD / CNN: "Orman yangınları Türkiye'yi sararken, harap olmuş çiftçiler hayvanlarının yandığını söylüyor" başlığını kullanan CNN, ABD'de haftalardır devam eden yangınlar için "91 yangın devam ediyor" dedi.

ABD / WASHINGTON POST: "Türkiye'de yangınlar yayılırken, yerel halk yardım bekliyor" başlığıyla gerçekleri çarptıran gazete ABD'deki yangınlarda ise "Yetkililer, sadece ciddi orandaki yağmur ile Oregon yangınının söndürülebileceğini söylüyor" başlığını attı.

BİZİ ÇAMUR İÇİNDE BIRAKTINIZ

Almanya'da geçen ay yaşanan ve 163 kişinin öldüğü sel felaketinin etkileri devam ediyor. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, sel bölgesini ziyaret etti. Laschet'e bölge sakinlerinin "Bizi yalnız bıraktınız" tepkisini ise Avrupa basını manşetlerine taşımadı.

AVRUPA'DA YANGINLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Son dakika haberine göre Yunanistan'da başta Atina yakınları olmak üzere birçok yerde çok sayıda yangınla mücadele sürüyor. 81 farklı noktada çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık alan kül oldu. AB, İtalya, Yunanistan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya yangınlarla mücadele için destek sağladığını duyurdu.

İSVİÇRE KADAR ALAN YANDI

Rusya'ya bağlı Yakutistan'daki yangınlarda 4 milyon hektardan fazla orman kül oldu. Yakutistan coğrafyasında yanan tayga ormanların, yaklaşık olarak Danimarka ya da İsviçre toprakları kadar büyüklüğe tekabül ettiği vurgulandı. Öte yandan ABD'de 6 Temmuz'dan beri süren Oregon eyaletindeki yangının önümüzdeki günlerde daha da şiddetlenmesinin beklendiği açıklanırken Hawaii'de de dün 40 bin dönüm yandı.