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Politika

Batı'nın ikiyüzlü tutumuna Azerbaycan örneğini verdi: Bir ibret vesikasıdır

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, 'Tüm uluslararası ve insani kurallara uygun hareket eden Azerbaycan'ı itham etmek için sıraya girenlerin, bugün Gazze'de yaşananlar karşısındaki ikiyüzlü tutumları da bir ibret vesikasıdır.' dedi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 16:30 - Güncelleme:
Batı'nın ikiyüzlü tutumuna Azerbaycan örneğini verdi: Bir ibret vesikasıdır
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Oktay, Meclis'te Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Aslanov ile beraberindeki heyetle görüştü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Azerbaycan'ın Türkiye'ye yardım elini uzattığını ifade eden Oktay, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde bin kalıcı konut projesinin başlatıldığını hatırlattı. Fuat Oktay, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin emsal teşkil ettiğini vurguladı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunu anımsatan Oktay, şöyle devam etti:

"Uluslararası toplum, 30 yıl boyunca Ermenistan tarafından sürülen ve yerlerinden edilen 1 milyon Azerbaycanlının acısına gerekli tepkiyi vermekten ne yazık ki aciz kaldı. Çünkü uluslararası topluma baktığımızda, işine geldiği zaman en ince detayı görmeye çalışan ama işine gelmediği zaman da hiçbir şeyi görmeyen ikiyüzlü tavır sergilediğine çok net şahit oluyoruz. Tüm uluslararası ve insani kurallara uygun hareket eden Azerbaycan'ı itham etmek için sıraya girenlerin, bugün Gazze'de yaşananlar karşısındaki ikiyüzlü tutumları da bir ibret vesikasıdır."

Fuat Oktay, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde imzası bulunanların, çıkarlarına ters düşen durumlarda yükümlülüklerden haberleri yokmuş gibi davrandığına işaret etti.

Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Aslanov da Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş iki ülke olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki dostluğun her geçen gün arttığını ifade eden Aslanov, Ermenistan işgaline karşı verilen mücadelede Türkiye'nin desteğini yanlarında hissettiklerini dile getirdi.

  • Azerbaycan ithamı
  • uluslararası kurallar
  • Gazzede yaşananlar

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