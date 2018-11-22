Batı'nın mülteci sahtekarlığı

Batı, DEAŞ gibi taşeron terör örgütleriyle mücadele yalanıyla Suriye, Irak ve Afganistan’ı işgal ederken, bu topraklardan canını kurtarmak amacıyla kaçanları engellemek için sınırlarına duvarlar örerek, insanlık adına büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Sözde demokrasi ve insan hakları bayraktarlığı yapan Batı’nın kanlı sömürgeci-faşist yüzü, bazen Macaristan’da kucağında çocuğuyla umuda yolculuk yapmaya çalışan Suriyeli babaya tekme atan televizyoncu bazen de Meksika sınırında çete savaşlarından kaçan Honduraslılara silah doğrultan ABD askeri olarak göründü.

Dünyaya insanlık dersi veren Türkiye ise, Afganistan’dan Suriye’ye 4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak tüm dünyadaki her beş mülteciden birine ev sahipliği yaptı. İki ay önce Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu binlerce göçmen ülkelerinden ayrılarak Meksika üzerinden ABD’ye gitmek için harekete geçti.

5 BİN KM ÖTEDEN ÖNLEM

Silahlı çatışma ortamından kaçan göçmenlere karşı ABD’nin tutumu sınırlarındaki duvarları tel örgülerle güçlendirmek, ABD-Meksika sınırına 5 bin silahlı asker yığmak oldu. ABD bu önlemi, göçmenler daha Guatemala-Meksika sınırındayken, yani ABD sınırına yaklaşık 5 bin km uzaktayken aldı.