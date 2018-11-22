Batı'nın mülteci sahtekarlığı
‘İnsan hakları’ ve ‘özgürlük’ masalıyla dünyayı uyutan ABD ve Avrupa, ‘demokrasi’ bahanesiyle işgal ettiği toprakları kan ve gözyaşına bularken, ölümden kaçan mültecileri de ülkesine sokmamak için sınırlarını tel örgü ve duvarlarla örüyor.
- HABER MERKEZİ
Batı, DEAŞ gibi taşeron terör örgütleriyle mücadele yalanıyla Suriye, Irak ve Afganistan’ı işgal ederken, bu topraklardan canını kurtarmak amacıyla kaçanları engellemek için sınırlarına duvarlar örerek, insanlık adına büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Sözde demokrasi ve insan hakları bayraktarlığı yapan Batı’nın kanlı sömürgeci-faşist yüzü, bazen Macaristan’da kucağında çocuğuyla umuda yolculuk yapmaya çalışan Suriyeli babaya tekme atan televizyoncu bazen de Meksika sınırında çete savaşlarından kaçan Honduraslılara silah doğrultan ABD askeri olarak göründü.
Dünyaya insanlık dersi veren Türkiye ise, Afganistan’dan Suriye’ye 4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak tüm dünyadaki her beş mülteciden birine ev sahipliği yaptı. İki ay önce Honduras, Guatemala ve El Salvadorlu binlerce göçmen ülkelerinden ayrılarak Meksika üzerinden ABD’ye gitmek için harekete geçti.
5 BİN KM ÖTEDEN ÖNLEM
Silahlı çatışma ortamından kaçan göçmenlere karşı ABD’nin tutumu sınırlarındaki duvarları tel örgülerle güçlendirmek, ABD-Meksika sınırına 5 bin silahlı asker yığmak oldu. ABD bu önlemi, göçmenler daha Guatemala-Meksika sınırındayken, yani ABD sınırına yaklaşık 5 bin km uzaktayken aldı.
İnsanlık dışı muamelenin en büyük mağdurları her şeyden habersiz hayat mücadelesi veren çocuklar oldu.
SADECE 20 BİN MÜLTECİ ALDI
ABD, sözde DEAŞ terörüne uğrayan Suriyelileri korumak için bu ülkeye 25 askeri üs kurdu, 5 bin asker gönderdi ve 30 bin PKK/PYD’li teröriste binlerce tır silah verdi. Suriye iç savaşında 13 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. 6 milyonu ülke içinde başka bölgelere giderken 3.5 milyon Suriyeli Türkiye’ye, geri kalanı Lübnan, Ürdün, Irak ve Avrupa ülkelerine göç etti. Suriye’yi adeta işgal eden ABD’nin kabul ettiği Suriyeli sayısı ise Barack Obama’nın başkanlığı döneminde 2016’da 15 bin 479, 2017’de ise 3 bin 024 oldu. Açıklanan resmi verilere göre 2018’in Nisan ayına kadar ise bu sayı sadece 11 oldu.
Macaristan’da bir gazeteci Suriyeli babaya tekme atmıştı.
İNSAN HAKLARI İŞGAL İÇİN BİR ARAÇ
ABD’nin Suriyeli ve Orta Amerika ülkelerinden gelen mültecilere karşı tutumu, bu ülkenin aslında demokrasi, terör, güvenlik ve insan hakları söylemlerinin göstermelik olduğunu ortaya koydu. ABD’nin, bu evrensel değerleri bahane ederek Suriye, Irak, Afganistan başta olmak üzere Ortadoğu’yu işgal ettiği, Latin Amerika ülkelerinde darbeler yaparak iç karışıklık çıkardığı ama çıkardığı karışıklıklardan kaynaklanan göçler kendi kapısına dayandığında sınırlarını duvarlarla kapattığı görüldü. ABD, bu ülkeye masrafı birkaç milyon dolarla sınırlı olacak üç beş bin mülteciyi engellemek için acil önlem olarak 72 milyon dolarlık masraf yaptı, 10 milyar dolara varan duvar ve güvenlik şeridi de kapıda.
GÖÇMENE KARŞI YENİ BERLİN DUVARLARI
Avrupa Birliği ise yeni sınır duvarları örme ve sınır polisi uygulamasına geçti. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı bloğunu ayıran Berlin Duvarı gibi, Türkiye ve Rusya sınırına duvar örerek, Ege ve Akdeniz kıyılarına NATO filolarından oluşan deniz duvarı oluşturarak fiilen mültecileri denizde ölüme terk etti. Avrupa ülkeleri,Aylan bebek örneğinde olduğu gibi, savaştan kaçıp AB’ye kaçak girmeye çalışan binlerce mülteciyi Ege ve Akdeniz’de İtalya ve Yunanistan üzerinden Avrupa’ya girmeye çalışırken canlı canlı ölüme terk etti.
TÜRKİYE ÖRNEK OLDU
Türkiye ise 3.5 milyonu Suriyeli olmak üzere 4.5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Suriyelilere yaptığı karşılıksız yardımların rakamı 33 milyar doları aştı. AB’nintamamı ise yaklaşık 2 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. AB, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için ayırdığı 6 milyar euroluk fonun ise sadece 1 milyar 100 milyonunu aktardı.
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