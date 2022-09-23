Batı'nın tutumuna tepki gösterdi! Amanda Paul: Bunu Türkiye'ye nasıl söylerler?

Batılı uzmanlar, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına hak verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle İsveç'in terör örgütü PKK/YPG için güvenli bir sığınak olmaya devam ettiği yönündeki sözlerine atıfta bulunan Batı basını, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının 1 yıl içinde gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini yazdı.

Türkiye'de gelecek yıl gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine işaret eden Avrupa Politika Merkezi'nde (EPC) Türkiye konusunda uzmanlaşmış analist Amanda Paul, 2023'deki seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu ve Türk parlamentosunun seçimlerden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda bir karar vermesinin beklenmediğini söyledi.

PKK'nın ABD ve AB tarafından uluslararası düzeyde terör örgütü olarak görüldüğünü Suriye'de SDG paravanını kullanan YPG'yi ise terör örgütü olarak nitelemediğine vurgu yapan Paul, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG konusunda mevcut konumundan geri çekilmeyeceğini de belirtti.

AMANDA PAUL: BUNU TÜRKİYE'YE NASIL SÖYLERLER?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını isteyen ülkelerin Türkiye'ye baskı yapmaktan başka bir seçeneğinin olmadığını söyleyen Paul, ABD ve Batılı ülkelerin tutumunu eleştirdi. Paul, "Ankara'ya anlaşmayı imzalamasını ve başvuruları onaylamasını nasıl söylerler?. Eğer ABD aynı durumda olsaydı -ki teröre karşı tutumunu biliyoruz- onlar da aynı tavrı alırlardı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, İSVEÇ VE FİNLANDİYA ARASINDA ÜÇLÜ MEMORANDUM İMZALANDI



Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı.

Yapılan ortak bildiride yer alan maddeler şöyle:

Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki iş birliğini artırmaya karar vermişlerdir.

Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklar

Müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye'de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklar

İsveç yeni ve daha etkin bir Terör Suçları Kanunu'nun 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve hükümetin terörle mücadele mevzuatını tahkim edeceğini teyit eder.