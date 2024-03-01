İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3514
  • EURO
    34,0139
  • ALTIN
    2100.85
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Battal İlgezdi'den İBB'ye zehir zemberek sözler: Yaptıkları yatırım varsa söylesin
Politika

Battal İlgezdi'den İBB'ye zehir zemberek sözler: Yaptıkları yatırım varsa söylesin

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen İlgezdi, 'Ataşehir'e Büyükşehir'e hiçbir hizmeti yok. Varsa bir örneği varsa bir yatırımı buyurun yaptı deyin.' dedi.

1 Mart 2024 Cuma 19:54 - Güncelleme:
Battal İlgezdi'den İBB'ye zehir zemberek sözler: Yaptıkları yatırım varsa söylesin
ABONE OL

Aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa eden İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, okları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirdi. İstanbul'a ve Ataşehir'e hizmet etmediğini söyleyen İlgezdi, "Varsa yatırımları söylesin" diyerek adeta meydan okudu.

"KENDİ YERİMİ VERDİM"

İBB'nin sadece bir yatırımı olduğunu söyleyen İlgezdi, "Atatürk Mahallesi'nde kendi yerimi verdim ayıp olmasın diye bir yatırımları var orada. Yaptıkları yatırım varsa buyursun söylesin. Bana İstanbul Büyükşehir'in bir gram asla katkısı yok." sözlerini ekledi.

"AÇILIŞLARDA TEŞEKKÜR ETMİYORUM"

Açılışlarda İBB'ye teşekkür etmediğini söyleyen İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Açılışlarda ben Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür etmiyorum. Çünkü hiçbir yatırımları yok burada. Olamayan bir şeye teşekkürü nasıl yapabilirim?"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.