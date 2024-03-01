Battal İlgezdi'den İBB'ye zehir zemberek sözler: Yaptıkları yatırım varsa söylesin

Aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa eden İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, okları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirdi. İstanbul'a ve Ataşehir'e hizmet etmediğini söyleyen İlgezdi, "Varsa yatırımları söylesin" diyerek adeta meydan okudu.

"KENDİ YERİMİ VERDİM"

İBB'nin sadece bir yatırımı olduğunu söyleyen İlgezdi, "Atatürk Mahallesi'nde kendi yerimi verdim ayıp olmasın diye bir yatırımları var orada. Yaptıkları yatırım varsa buyursun söylesin. Bana İstanbul Büyükşehir'in bir gram asla katkısı yok." sözlerini ekledi.

"AÇILIŞLARDA TEŞEKKÜR ETMİYORUM"

Açılışlarda İBB'ye teşekkür etmediğini söyleyen İlgezdi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Açılışlarda ben Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür etmiyorum. Çünkü hiçbir yatırımları yok burada. Olamayan bir şeye teşekkürü nasıl yapabilirim?"