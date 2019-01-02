'Bay Kemal asıl sen meşru değilsin'
Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı’nın 9 kez seçim kaybedip koltuğuna yapıştığını belirterek “Meşru değilsin. Bir an önce git de şu CHP’nin tabanı rahatlasın. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Bak şu anda, senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor” dedi.
- ŞERİFE GÜZEL
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara belediye başkan adaylarını tanıtım töreninde iktidarları döneminde hizmet yapmaya çalışırken en çok engeli ana muhalefetten gördüklerini vurguladı. Erdoğan, “Nitekim özellikle Bay Kemal her fırsatta bunu yapıyor. Üstelik yanına teröristleri alarak yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle onlarla fotoğraf çektiriyor. İngiliz haber ajansına, ‘ister yerli ister yabancı olsun sermayenin hiçbir güvencisi yok’ diye demeç verebiliyor. Kasım ayında Almanya seyahati sırasında ‘Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor’ iftirasını atabiliyor” dedi.
SEN GİT DE CHP RAHATLASIN
Erdoğan Kılıçdaroğlu’na, şöyle seslendi: “Şimdi de tutmuş, bizim meşruiyetimizi, Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Şu anda kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktıklarını da görüyoruz. Önce oturduğu koltuktaki meşruiyetini sorgulamalı. Dünyanın neresinde 9 seçim kaybedip de koltuğu koruyan ana muhalefet genel başkanı bulabilirsin. Meşru değilsin. Bir an önce git de, partin de rahatlasın.”
SÜKLÜM PÜKLÜM DURUYOR
Milletin, ülkenin yönetimini hiçbir zaman CHP’ye teslim etmeyeceğine inandığını söyleyen Başkan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmaya bile cesaret edemeyen, aday yaptığı kişiyi de partiden kazımak için her türlü gayreti gösteren kişiden bırakın ülkeyi, partisine bile hayır gelmez. Bizim tarafsızlığımızdan dem vuruyor. Keşke kendisini, ülkesinden yana taraf olmayı, tarafsız olmayı başarabilse. Bunların tarafsızlığı, Türkiye’yi şamar oğlanına çevirenlere karşı süklüm püklüm durmaktan ibarettir” diye konuştu.
TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN YANA
“Türkiye’nin, Türk milletinin ve kalbi bizimle birlikte atan dostlarımızın hakları, hukukları, özgürlükleri, gelecekleri söz konusu olduğunda bizim tarafımız bellidir. Biz Türkiye’den yanayız, milletimizden, kardeşlerimizden, mazlumdan, mağdurdan yanayız. Hepsinden öte, haktan yanayız” diyen Başkan Erdoğan, “Kılıçdaroğlu’nun kimden ve nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi biliyor. Olsa olsa terör örgütünün beslemelerinden yanadır” dedi. Erdoğan daha sonra da, Ankara’ya seslenerek, “Ülkesini yabancılara şikayet edenlere karşı canı pahasına ülkesi ve milletine hizmet etmeye çalışanlara destek vermeye hazır mısın? İstismar siyaseti yapanlara karşı, hizmet siyasetinin neferleriyle birlikte olmaya var mısın?” diye sordu.
Başkan Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’nin 21 yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlattı.
CUMHUR İTTİFAKI ADAYLARI
Başkan Erdoğan, AK Parti’nin adaylarını açıkladıktan sonra Gölbaşı, Etimesgut ve Polatlı’da Cumhur İttifakı kapsamında MHP’nin adayını destekleyeceklerini belirterek, MHP’li isimleri açıklayarak sahneye çağırdı.
ÖRGÜTLERİN BAŞLARINI EZİYORUZ
Başkan Erdoğan “PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ’ye kadar karanlık güçlerin besleyip büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, eziyoruz” dedi.
Değişim ve dönüşümü 1 Nisan’da başlatacağız
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son 17 yılın önemli bir kısmını Ankara’da geçiren bir başkentli olarak Ankara’yı çok sevdiğini belirterek “İnanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. Onun için 16 yıldır bizi bırakmadı, bırakmıyor ve bırakmayacak” dedi. Ankara’nın siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layık olduğunu vurgulayan Erdoğan “Seçim dönemlerinde sadece milletimizin karşısına çıkartacağımız adayların isimlerini belirliyoruz. Milletin gönlünde yeri olmayan, ilinde, ilçesinde karşılığı bulunmayan hiç kimsenin AK Parti listelerine girebilmesi mümkün değildir. Günün 24 saati, haftanın 7, yılın 365 günü halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık bulunmayan, ulaşılamayan hiçbir ismin de AK Parti’de milletvekili, belediye başkanı, teşkilat yöneticisi olabilmesi mümkün değildir. Milletimizle aramızdaki bu bağ koptuğu gün bizim de misyonumuzun bittiği gündür” diye konuştu.
İKİ İLÇEYİ CHP’DEN ALACAĞIZ
Erdoğan CHP’de olan Çankaya ve Yenimahalle Belediye Başkanlıklarının alınarak Ankara’da yeni bir dönüşüm ve değişimin başlatılması gerektiğini söyledi. Bugüne kadar Çankaya’ya gelenlerin hizmet vermediğini, veremediğini ifade eden Erdoğan, “Çankaya’nın ismi büyük ama içindeki hizmete bakınca ne yazık ki berbat, rezalet. Yenimahalle ayrı öyle” dedi. Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu hatırlatan Erdoğan, Özhaseki’nin 5 dönem, 21 yıl süresince Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı, daha sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını hatırlattı. Erdoğan, Ankara’da yeni bir değişim ve dönüşümü 1 Nisan’dan itibaren başlatacaklarını bildirdi. Başkan Erdoğan, İstanbul’daki aday tanıtım töreninde konuşmasında vurguladığı ve bir bölümünü Ankara’daki konuşmasına bıraktığını söylediği konuların detaylarını da verdiği konuşmasında, AK Parti’nin iktidara geldiği 16 senede yaptıklarının detaylarını anlattı. Sağlıkta yapılanlara anlatırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlatan Erdoğan, “O dönemde sefalet vardı hastanelerimizde. Ama şimdi hamdolsun hastanelerimiz modern, ileri teknoloji ile donatılmış vaziyette. Şehir hastaneleriyle yeni bir çığır açıyoruz” dedi.
CHP’NİN HAFSALASI ALMAZ
Bundan böyle yeni yeni müjdeler vereceklerini söyleyen Başkan Erdoğan, bunlardan birinin millet bahçeleri, diğerinin de millet kıraathaneleri olduğunu vurgularken, “CHP zihniyetinin hafsalası bunları almaz. Çevreci biziz, millet kıraathanelerini getiriyoruz. Gençliğimizi kötü alışkanlıklardan arındırıp, onları da millet bahçelerinin bir köşesine inşa ettiğimiz millet kıraathanelerinde çayı, simidi, keki her şeyi ücretsiz olacak. 24 saat millet kıraathaneleri açık olacak” dedi.
Ankara’da da projenin şu anda hazırlandığını ve bir taraftan da inşaatın başlayacağını kaydeden Başkan Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya seslenerek, “Sayın Tuna, Özhaseki göreve başlamadan senin birkaç tanesini bitirmen lazım. Hızla gideceğiz. Kimsenin bizim hızımıza yetişmemesi lazım” talimatı verdi. Başkan Erdoğan, Konuşmasını tamamladıktan sonra da Ankara’nın ilçe belediye başkan adaylarını tek tek sahneye çağırdı.
İLLET İTTİFAKI'NA KARŞI MUZAFFER OLACAĞIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın tanıtım programına gelişinde, salon dışında toplanan kalabalığa seslendi. Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nı başkent Ankara’da karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız. Bu devletimize illetleri dokundurtmayacağız” dedi. Erdoğan ardından salona girdi. Burada da önce Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve sonra da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Mustafa Tuna kürsüye çıktı. Ardından da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki bir konuşma yaptı. Özhaseki, bugüne kadar hiç, yapamayacağı bir söz vermediğine dikkat çekerek, projelerini yarın açıklayacaklarını belirtti. Özhaseki’nin, konuşmasının başında salonu selamlarken Cumhur İttifakı’nın kapsayıcı dilini kullanarak, “MHP’li kardeşlerime de teşekkür ediyorum” demesi salondan büyük alkış aldı. Özhaseki, “Ankara’yı ‘Katılımcı Belediyecilik’ anlayışıyla, ‘Ben’ değil, ‘Biz’ olarak yöneteceğiz” dedi. “Yol ve köprü yapmadan gönülleri yapacağız” diyerek, Başkan Erdoğan’ın sık sık belirttiği “gönül belediyeciliği” vurgusu yaptı. Özhaseki kürsüden indikten sonra, Başkan Erdoğan’ın kürsüye çıkmasından önce, AK Parti iktidarlarında yapılanların anlatıldığı ve Başkan Erdoğan’ı anlatan tanıtım filmi gösterildi.
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