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Bay Kemal YPG’ye kol kanat gerdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi terör iltisaklı isimleri aday yaparken, Türkiye’yi dışarıdan tehdit eden teröristlere de kol kanat gerdi. Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği teröristler bize saldırmaz” açıklamasının ardından YPG/PKK’lı teröristler Mehmetçik’e taciz ateşi açtı.

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi CHP, PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinin de videolu destek mesajları yayımladığı terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak yaptı. Ardından birçok belediye başkan adayını da Kandil kadrosundan aday gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son skandalı bardağı taşırdı. Kılıçdaroğlu, PKK uzantısı YPG için ‘bize saldırmazlar’ dedi. 

YPG’Yİ KORUDU 

Katıldığı özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, YPG sorusuna verdiği cevapla terör sempatizanlığında sınırları zorladı. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen ‘beka sorunu’ sorusuna “Türkiye’de beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?” şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza attı. Kılıçdaroğlu’nun sözleri sosyal medyada da tepkilere yol açtı. Vatandaşlar da sosyal medyada “YPG bizi mi vuracak” diyerek ABD’nin desteklediği teröristlere kol kanat gereken Kılıçdaroğlu’na şehitleri hatırlatarak tepki gösterdi. 

‘TERÖRİST DEĞİL’

Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgüyü YPG’ye kol kanat gererek “Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz ‘terör örgütü’ diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG’nin şu ana kadar Türkiye’ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” demişti. 

MEHMETÇİK’E SALDIRI

CHP liderinin savunduğu teröristler Türk askerine saldırdı. Canlı yayında terör örgütünü savunan Kılıçdaroğlu’nun sözlerini bitirdiği saatlerde Tel Rıfat’taki TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK’lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. ateş destek vasıtaları ile karşılık veridi. Milli Savunma Bakanlığından, Afrin’in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG’li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

21 Ocak 2018’te YPG Afrin’den Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 11 roket atmış ve 1’i ölü, 47 kişi yaralanmıştı.

YPG’nin Suriye’deki saldırı bilançosu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun savunduğu ve Suriye’den Türkiye’ye saldırmazlar dediği YPG’nin bilançosu kan dondurdu. YPG/PKK’lı teröristlerce sınır hattındaki hudut karakolları ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine 700’den fazla taciz ateşi ve saldırı gerçekleştirildi. Türkiye’ye yönelik gelişi güzel 120 roket, 7 havan atışı yapıldı, bunların sonucunda 7 vatandaş hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı. Eli kanlı teröristlerin Türkiye’ye sızma girişimi için 2016-2018 yıllarında da teröristlerce kazılan ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden Suriye’nin Kamışlı bölgesine açılan 35 metre ile 400 metre uzunluklarındaki 5 tünel bulundu. Teröristler, harekat süresince Hatay’a 60, Kilis’e ise 34 roket ve havan toplu saldırıda bulundu. Karakollara yönelik yapılan onlarca roketli taciz atışlarında ise 2 asker şehit düştü.

Başkan Erdoğan saat 21.00´de 24 ve 360 ortak yayınında

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