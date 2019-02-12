Bay Kemal’e isyan bayrağını çektiler
CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi’nin istifasının ardından, Kılıçdaroğlu’na bir dönem rakip olan Muharrem İnce “CHP Genel Merkezi’nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı’nı aştı” eleştirisini yaptı. Diktatör Kılıçdaroğlu’na kazan kaldıranlar arasına Gürsel Tekin de katıldı. Tekin “Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz” diyerek isyan etti.
- STAR ANKARA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kritik yerlerdeki belediye başkan adaylarını seçmeyi kendi tekeline alarak tartışmalı isimleri yer vermesi, parti içindeki etkili isimlerin tepkisine neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde uyguladığı stratejiye en yakınındaki isimler dahi isyan etti. CHP tabanıyla hiç ilgisi olmayan HDP-İP-ÖDP’li isimleri belediye başkanlıkları için aday gösteren Kılıçdaroğlu’na ilk güçlü tepki eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’den gelmişti. Ardından hakkında parti teşkilatının hazırladığı yolsuzluk dosyası olduğu iddia edilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın aday gösterilmesi sonrası, ilçe yönetimi topluca istifa etti. Maltepe ilçe teşkilatı Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ yürüyüşünü bitirdiği noktadan başlayarak, ters yönde adalet ve temiz siyaset talebiyle yürüyüşe geçti. Aynı gerekçelerle CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifasını duyurdu. Hamzaçebi, Twitter paylaşımında “Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum” dedi.
ADAYLIĞI ŞOKE ETTİ
Parti Genel Sekreteri Hamzaçebi’nin görevinden istifa etmesinin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki bir başka isimden önemli bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ismiyle ilgili “Siverek haberini Karaman’da aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden duydum. Şok oldum” açıklaması yaptı.
TEKİN’DEN AĞIR ELEŞTİRİ
Mevcut Genel Sekreter Hamzaçebi’nin istifasının ardından dün de eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’den ağır eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında yer alan Tekin “Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar aday gösterilmedi” dedi. Tekin, hayatını İstanbul’a vermiş kendisi de dahil birçok kişinin fikirlerine bile danışılmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin çok daha adil, şeffaf ve ilkeli olabileceğini kaydederek şunları söyledi: Adaylar adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmedi. Liyakata önem verilmedi. Olağanüstü kurultay isteyen başkanlar liste dışı bırakıldı” diye konuştu. Tekin, Kılıçdaroğlu’na da üstü kapalı “Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır” eleştirisinde bulundu.
ADAYA FETÖ’DEN GÖZALTI
Kılıçdaroğlu’nun Ankara Etimesgut adayı ise tartışmaların bir başka boyuta taşınmasına yol açacak nitelikte bir isim oldu. Kılıçdaroğlu, kendi avukatı Celal Çelik’i aday gösterdi. Çelik, hain FETÖ’ye yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve bir süre sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
HDP İLE İTTİFAK
CHP parti tabanının eleştirileri İP ve HDP’ye tanınan ayrıcalıklar oldu. HDP’nin aldığı ayrıcalıklar karşısında İstanbul, Adana ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı şer ittifakındaki pazarlıkların boyutunu açığa çıkardı.
SOYER İSMİ CHP’Yİ KARIŞTIRDI
Kılıçdaroğlu’nun gösterdiği adaylar parti tabanını bile ikna etmedi. Bunun ilk örnekleri İzmir’de görüldü. Kılıçdaroğlu’nun Tunç Soyer’i İzmir’e büyükşehir belediye başkan adayı yapmasıyla yaşandı. İzmir ilçe adaylarının açıklanmasının ardından peş peşe istifaların gelmesine yol açtı.
Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, antidemokratik uygulamalar sürecinde görevini sürdüremeyeceğini belirtip istifa etti. Karşıyaka’dan aday adayı olan eski belediye başkanı Cihan Türsen partisinden istifa ederken, Seferihisar’dan aday gösterilen Yelda Celiloğlu ise adaylıktan çekildi.
Strateji Kandil’den AK Parti ve MHP’nin Cumhur İttifakı'na karşı ittifakı kurulması önerisi ilk olarak terör örgütü PKK’nın üst yöneticisi Cemil Bayık’tan gelmişti. Bayık; CHP, İP ve HDP’ye “AK Parti ve MHP’ye karşı birleşin” çağrısı yapmıştı.
HDP’ye meclis üyeliği teklif edildi
İP’ten istifa eden Tamer Akkal, pazarlıkların boyutunu “Terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin, bazı büyükşehirlerde aday çıkarmayarak Millet İttifakı’na dolaylı yoldan da olsa destek vermesi karşısında, İyi Parti Genel Merkezi’nin sessiz kalarak adeta bu desteği kabullenmesidir” dedi. Akkal “Özellikle Manisa’da HDP’nin yüksek oranda oy aldığı Gölmarmara, Saruhanlı, Turgutlu gibi ilçelerde bu partinin aday çıkarmaması karşılığında kendilerine meclis üyeliği sözü verildiğini kesin olarak öğrenip bildirmeme rağmen, buna kayıtsız kalınmıştır” diye konuştu.
DİKTATÖRE KARŞI YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR
CHP Maltepe İlçe Teşkilatına üye bir grup, Ankara’ya yürüyüşüne devam ediyor. Dün, yürüyüş ekibi Körfez Kirazlıyalı mevkisini geçti. ‘Temiz toplum, temiz siyaset’ pankartı açan grup, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganları atarak İzmit yönüne doğru ilerleyişini sürdürdü. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun, parti yönetimini ve örgütü devre dışı bırakarak ‘dikta’ ile aday belirlemesi, toplu istifa ve başkaldırıları beraberinde getirmişti.
KILIÇ, BARDAĞI TAŞIRDI
Ardından dört yılda 184 milyon mal varlığı edinen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı tekrar aday gösterilmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. İsyan bayrağını çeken CHP Maltepe İlçe Teşkilatı Ankara’dan sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne başlayan ve Maltepe’de sonlandıran Kılıçdaroğlu’nun adaletsizliğine karşı aynı noktadan başladıkları yürüyüşü dört gündür sürdürüyor.
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