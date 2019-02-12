Bay Kemal’e isyan bayrağını çektiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kritik yerlerdeki belediye başkan adaylarını seçmeyi kendi tekeline alarak tartışmalı isimleri yer vermesi, parti içindeki etkili isimlerin tepkisine neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde uyguladığı stratejiye en yakınındaki isimler dahi isyan etti. CHP tabanıyla hiç ilgisi olmayan HDP-İP-ÖDP’li isimleri belediye başkanlıkları için aday gösteren Kılıçdaroğlu’na ilk güçlü tepki eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’den gelmişti. Ardından hakkında parti teşkilatının hazırladığı yolsuzluk dosyası olduğu iddia edilen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın aday gösterilmesi sonrası, ilçe yönetimi topluca istifa etti. Maltepe ilçe teşkilatı Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ yürüyüşünü bitirdiği noktadan başlayarak, ters yönde adalet ve temiz siyaset talebiyle yürüyüşe geçti. Aynı gerekçelerle CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifasını duyurdu. Hamzaçebi, Twitter paylaşımında “Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum” dedi.

ADAYLIĞI ŞOKE ETTİ

Parti Genel Sekreteri Hamzaçebi’nin görevinden istifa etmesinin yankıları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki bir başka isimden önemli bir çıkış geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Siverek Belediye Başkan adayı Fatih Bucak ismiyle ilgili “Siverek haberini Karaman’da aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden duydum. Şok oldum” açıklaması yaptı.

TEKİN’DEN AĞIR ELEŞTİRİ

Mevcut Genel Sekreter Hamzaçebi’nin istifasının ardından dün de eski Genel Sekreter Gürsel Tekin’den ağır eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında yer alan Tekin “Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar aday gösterilmedi” dedi. Tekin, hayatını İstanbul’a vermiş kendisi de dahil birçok kişinin fikirlerine bile danışılmadığını belirterek, aday belirleme sürecinin çok daha adil, şeffaf ve ilkeli olabileceğini kaydederek şunları söyledi: Adaylar adil ve şeffaf bir şekilde belirlenmedi. Liyakata önem verilmedi. Olağanüstü kurultay isteyen başkanlar liste dışı bırakıldı” diye konuştu. Tekin, Kılıçdaroğlu’na da üstü kapalı “Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır” eleştirisinde bulundu.

ADAYA FETÖ’DEN GÖZALTI

Kılıçdaroğlu’nun Ankara Etimesgut adayı ise tartışmaların bir başka boyuta taşınmasına yol açacak nitelikte bir isim oldu. Kılıçdaroğlu, kendi avukatı Celal Çelik’i aday gösterdi. Çelik, hain FETÖ’ye yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve bir süre sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

HDP İLE İTTİFAK

CHP parti tabanının eleştirileri İP ve HDP’ye tanınan ayrıcalıklar oldu. HDP’nin aldığı ayrıcalıklar karşısında İstanbul, Adana ve İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı için aday göstermeme kararı şer ittifakındaki pazarlıkların boyutunu açığa çıkardı.