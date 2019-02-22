Baykal 16 ay sonra Meclis’te yemin etti 

Meclis’e tekerlekli sandalye ile gelen Baykal, milletvekili yeminini ezbere okudu. Baykal yemin ederken, dinleyici locasında bulunan eşi Olcay Baykal’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Baykal’ın yeminini tamamlaması, CHP grubunun yanı sıra diğer partilerin milletvekillerinden de yoğun alkış alırken, oturumu yöneten Başkanvekili Gök, tüm partilerin grup başkanvekillerine, Baykal ile ilgili duygularını ifade etmeleri için söz verdi.