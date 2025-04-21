TBMM'nin girişimiyle İstanbul'da bir otelde 13 ülkenin ulusal parlamentolarının katılımıyla düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan Futuh, AA muhabirinin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de savunmasız halka karşı bir savaş yürüttüğünü belirten Futuh, "Bu savaşta şehit, yaralı ve sakat olmak üzere Filistinli mağdurların sayısı toplamda 200 bini aştı." dedi.

Gazzelilerin yerinden edilmesi planlarına karşı durdukları için Mısır ve Ürdün'e teşekkür eden Futuh, Türkiye'nin duruşuna işaret etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'E DESTEĞİ VE ROLÜNE ÖVGÜ

Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alandaki rolünü takdirle karşıladıklarını belirten Futuh, "Türkiye, savaşın başından itibaren, hem savaş öncesinde hem de savaş sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkına yardımda, Filistin'deki yaralıların tedavisinde ve Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrencilere yardımda çok önemli rol oynamıştır." diye konuştu.

Futuh, Türkiye'nin bölgedeki pek çok ülkeden çok daha fazla yük taşıdığını gördüklerini söyleyerek, Türkiye'nin Filistinli tutukluların serbest bırakılmasındaki rolünü övdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasındaki güçlü ikili ilişkilere de değinen Futuh, "Halkımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıklarından gerçekten gurur, minnettarlık, şükran duyuyor. Türkiye'nin aldığı bu büyük ve önemli pozisyondan dolayı çok büyük bir şükran duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Futuh, Türkiye'nin Filistin uzlaşma sürecine verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Filistin halkının birliği için ulusal diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail'e karşı zafer kazanmanın tek yolunun ulusal birlikten geçtiğinin altını çizen Futuh, FKÖ bayrağı altında birleşme çağrısında bulundu.

Futuh, "Filistin halkının içinde bulunduğu bu uzun çatışma sürecinde elde ettiğimiz kazanımları, hiçbir tarafı yalnızlaştırmadan korumamız gerekiyor." şeklinde konuştu.