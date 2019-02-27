'Bayraklı bizim öz vatanımız'

Cumhur İttifakı ve AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan ‘Gelişim Senin Elinde’ sloganıyla yola çıktı. İzmir Bayraklı’ya yönelik projelerini sıralayan Arslan; imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle adından söz ettirmeyi hedefliyor. Aslan, “Bayraklı hepimizin hayatını sürdürdüğü, bizim öz vatanımız. Partisi, inancı ne olursa olsun. Bayraklı 10 yıldır CHP tarafından yönetiliyor ve o hizmetler vatandaşımızı memnun etmiyor. Çaldırmayan, çalmayan bir belediye başkanı istiyoruz. Gönüllere dokunan bir belediye istiyoruz. Hayal ettiğimiz Bayraklı; mutlu, huzurlu, modern, çağdaş, herkesin gurur duyduğu, insanla denizin buluştuğu bir yer” dedi. “Amacımız kimseden oy istemek değil” diyen Aslan, “Biz gönül belediyeciliğini lafta değil, sözde değil, özde yapmak istiyoruz. Biz gönüller yapmaya geldik’’ diye konuştu.

İŞSİZLİK TARİH OLACAK

Aslan, ilçenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek, “Hali hazırda belediye çalışanlarının iş güvenlikleri bizim garantimizde. Bütçeden doğru yatırımlar yapılmadığı için şimdiye dek istihdam arttırılamadı. Biz geldiğimizde bütçenin 1/3’ünü yatırıma ayıracağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, çok sayıda personel istihdamı sağlanacak. Bayraklı Şehir Hastanesi, ilçemiz için çok önemli. Açılan yeni yerlerde, sadece AK Partili ve MHP’li gençleri işe almayız. Böyle bir partizanlığı reddederiz. Binlerce gencimizi istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Aslan, çoğu mahalleye hala doğalgazın ulaşmadığını belirterek, “Vatandaşlarımızdan en çok şikâyet aldığımız konulardan bir tanesi. İnşallah geldiğimizde önceliğimiz doğalgaz çalışmalarına hız vermek olacak’’ dedi. Altyapı konusunda da önemli adımlar atılacağına değinen Aslan, “Tüm dereler ıslah edilecek, kent mimarisine uygun sokaklar inşa edilecek” diye konuştu.

GÜVEN ESAS

Aslan, kentsel dönüşümde örnek adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Her işimiz şeffaf olacak. Güven esaslı ilerleyeceğiz. Bugün Bayraklı Belediyesi’ne kimse güvenmiyor. Bayraklı’nın kaynaklarını Bayraklı’ya harcayarak ilçemizin kaderini değiştireceğiz’’ dedi. “Halkımızın kalkınması ve menfaati doğrultusunda, ‘Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm’ başlayacak’’ diyen Aslan, “İmar sorununun çözümü için revizyon imar planı yapılacak. Mevcut pazar yerleri otopark, yaşam kompleksi haline getirilecek” ifadelerini kullandı.

YAPAY TÜNEL ÇÖZÜMÜ

İZBAN’ın ‘yapay tünel’ ile yer altına alınacağını vurgulayan Aslan, ‘’Altınyol’un Turan bölgesinden yeni bir viyadük ile Bayraklı’ya bağlantı sağlayacağız. Böylelikle vatandaşlarımız denizle buluşacak. Smyrna Meydanı’nda trafik yer altına alınacak” şeklinde konuştu.