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'Bayraklı bizim öz vatanımız'

Bayraklı için özveriyle çalışacaklarını belirten AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, “Biz gönül belediyeciliğini lafta değil, özde yapmak istiyoruz” dedi. 

  • MUAMMER BAŞKAN / İZMİR
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Cumhur İttifakı ve AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan ‘Gelişim Senin Elinde’ sloganıyla yola çıktı. İzmir Bayraklı’ya yönelik projelerini sıralayan Arslan; imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle adından söz ettirmeyi hedefliyor. Aslan, “Bayraklı hepimizin hayatını sürdürdüğü, bizim öz vatanımız. Partisi, inancı ne olursa olsun. Bayraklı 10 yıldır CHP tarafından yönetiliyor ve o hizmetler vatandaşımızı memnun etmiyor. Çaldırmayan, çalmayan bir belediye başkanı istiyoruz. Gönüllere dokunan bir belediye istiyoruz. Hayal ettiğimiz Bayraklı; mutlu, huzurlu, modern, çağdaş, herkesin gurur duyduğu, insanla denizin buluştuğu bir yer” dedi. “Amacımız kimseden oy istemek değil” diyen Aslan, “Biz gönül belediyeciliğini lafta değil, sözde değil, özde yapmak istiyoruz. Biz gönüller yapmaya geldik’’ diye konuştu. 

İŞSİZLİK TARİH OLACAK 

Aslan, ilçenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirterek, “Hali hazırda belediye çalışanlarının iş güvenlikleri bizim garantimizde. Bütçeden doğru yatırımlar yapılmadığı için şimdiye dek istihdam arttırılamadı. Biz geldiğimizde bütçenin 1/3’ünü yatırıma ayıracağız. Kentsel dönüşüm çalışmalarında, çok sayıda personel istihdamı sağlanacak. Bayraklı Şehir Hastanesi, ilçemiz için çok önemli. Açılan yeni yerlerde, sadece AK Partili ve MHP’li gençleri işe almayız. Böyle bir partizanlığı reddederiz. Binlerce gencimizi istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

DOĞALGAZ MÜJDESİ 

Aslan, çoğu mahalleye hala doğalgazın ulaşmadığını belirterek, “Vatandaşlarımızdan en çok şikâyet aldığımız konulardan bir tanesi. İnşallah geldiğimizde önceliğimiz doğalgaz çalışmalarına hız vermek olacak’’ dedi. Altyapı konusunda da önemli adımlar atılacağına değinen Aslan, “Tüm dereler ıslah edilecek, kent mimarisine uygun sokaklar inşa edilecek” diye konuştu. 

GÜVEN ESAS 

Aslan, kentsel dönüşümde örnek adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Her işimiz şeffaf olacak. Güven esaslı ilerleyeceğiz. Bugün Bayraklı Belediyesi’ne kimse güvenmiyor. Bayraklı’nın kaynaklarını Bayraklı’ya harcayarak ilçemizin kaderini değiştireceğiz’’ dedi. “Halkımızın kalkınması ve menfaati doğrultusunda, ‘Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm’ başlayacak’’ diyen Aslan, “İmar sorununun çözümü için revizyon imar planı yapılacak. Mevcut pazar yerleri otopark, yaşam kompleksi haline getirilecek” ifadelerini kullandı. 

YAPAY TÜNEL ÇÖZÜMÜ

İZBAN’ın ‘yapay tünel’ ile yer altına alınacağını vurgulayan Aslan, ‘’Altınyol’un Turan bölgesinden yeni bir viyadük ile Bayraklı’ya bağlantı sağlayacağız. Böylelikle vatandaşlarımız denizle buluşacak. Smyrna Meydanı’nda trafik yer altına alınacak” şeklinde konuştu. 

KENDiMiZi ADAYACAĞIZ

Aslan, turizm, kültür sanat alanında önemli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Turan Bölgesi’nde 1000 yat kapasiteli Bayraklı Yat Limanı yapılacak. Birçok eski yerleşim alanının tarihi eser envanteri çıkarılacak. Smyrna Antik Kenti restore edilip, Smyrna Kent Meydanı’na dönüştürülecek. Bayraklı Şehir Müzesi inşa edilecek. Tüm bu gelişimi, turizm kaynaklarının tanıtımını, satış ve pazarlamasını bir elden yürütmek için ‘Bayraklı Turizm Gelişim Kurulu’ oluşturulacak. Bayraklı’nın kimliği yok şuan. Bunlar emek vererek olacak. Biz Bayraklı’yı almaya gelmiyoruz. Biz kendimizi Bayraklı’ya vermeye geliyoruz” dedi. 

BiZ YAKIŞANI YAPARIZ

Mevcut belediye başkanlık makamını tadilat yaptırarak Halk Makamı Sosyal Tesisi’ne dönüştüreceklerini belirten Aslan şöyle devam etti: 

‘’Belediye düğün salonlarımız ücretsiz olacak. Prestij Cem Ev ve Kültür Merkezi yapılacak. Biz yaparsak, yakışanı yaparız. Toplumun her kesimine ulaşmak için çalışacağız. Sokakta yaşayan veya çalıştırılan çocuklarımız için Çocuk Koruma Merkezi kurulacak. Şiddete maruz kalmış ve ihtiyaç duyan tüm kadınlarımız için Kadın Misafir Evi yapılacak. Bununla birlikte kadınlara yönelik istihdam olanaklarını arttırmak için projeler yapılacak. Sadık dostlarımız için de eğitim, bakım ve ihtiyaç alanı ile ayrıca Evcil Hayvan Oteli inşa edilecek.”

Başkan Erdoğan: Makam verirken iyiydi

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