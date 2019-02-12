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Bayraktar, Sarıyer projelerini açıkladı

Sarıyer’de 4,5 yıldır AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Salih Bayraktar, Sarıyer için hazırladığı 60’ın üzerinde projesini açıkladı.

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Projeler arasında ulaşım ve trafik, eğitim ve istihdam, çevre ve yaşam ile kültür, sanat ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlar, tüneller ve tünel otoparklar, teleferik, prestij caddeler gibi konulara yer verdi. Tarihi günü 31 Mart’ta taçlandırmak istediklerini belirten Salih Bayraktar, Sarıyer’in susamışlığını hizmet yağmuruna dönüştürmek istediklerini belirterek şunları söyledi: Sarıyer’in en büyük sorunlarını 4 ana başlıkta topladık. Birinci sorunu mülkiyetti, ikinci sorunu sağlık, üçüncü sorunu ulaşım ve dördüncü sorunu da imardı. Önceliğimiz bunlar olacak. Vatandaşlarımızı, kanaat önderlerini ve STK’ları dinledik ve projelerimizi bu şekilde ürettik. Yani yöneticiliği hep birlikte yaptık. Şeffaf bir belediyeciliği inşallah Sarıyer’e kazandıracağız.

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