Bayraktar: Yerli İHA'ları engellemek için bizi tutuklamaya kalktılar

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2009 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Taktik İHA prototipinin hikayesini anlatırken yaşanan güçlükleri anlattı.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bayraktar, “O gün, tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapıldı. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edildi.” diyerek, o dönemde bu kabiliyetin dünyada hiçbir İHA’da olmadığını söyledi.

“Birilerinin maşası olan askerî yetkililer rahatsız oldu”

Aynı dönemde Türkiye’de İsrail’den kiralanan İHA’lar kullanıldığını hatırlatan Bayraktar, “Denemeler için aylarca pist bulunamadı.” dedi. Kısa süre sonra bu gelişmelerin “muhtemelen birilerinin maşası” olan bazı askerî yetkilileri rahatsız ettiğini söyleyen Bayraktar, “Bu yetkililerin ilk işi, pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak oldu.” ifadelerini kullandı.

Bundan aylar sonra yeniden pist bulunduğunu ve uçuş izinlerinin çıktığını anlatan Selçuk Bayraktar, “Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan irtifa ve havada kalış rekorları dahi kırıldı.” dedi.

8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik inişin “birilerini” iyice rahatsız ettiğini söyleyen Bayraktar, “Denemeleri belgelemek için gönderilen askerî heyetten birileri gecenin karanlığında büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalıştı.” sözlerini kullandı.

“Haluk Bayraktar’ı tutuklamaya kalktılar”

O esnada tartışmalar çıktığını hatırlatan Bayraktar, “Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklatmaya dahi kalktılar.” ifadesini kullandı.

Bütün bu entrikaların Bayraktar TB2’nin envantere girmesini dört sene geciktirdiğini söyleyen Selçuk Bayraktar, “Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.