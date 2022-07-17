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Politika

Bayram dönüşü trafik denetimi! Bakan Soylu: Denetimler yarın sabaha kadar sürecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Temmuz 2022 Pazar 14:20 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda oluşturulan trafik kontrol noktasındaki denetlemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bayram tatilindeki kazalarda 64 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar 6 yaya ölümü, 8 de motosiklet kazasından ölen vatandaşımız var

Emniyet ve Jandarma denetim elemanlarımız Türkiye'nin her noktasında, yarın sabaha kadar denetimdeler

Biz şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz ve sonucu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz. Bu işler gayret ve bayram seyran demeden çalışmakla olur

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