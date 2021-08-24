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Politika

BBC Türkçe paylaşımını sildi! Akşener ve Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi?

BBC Türkçe, mültecilerle ilgili yayımladığı yalan haberi kaldırıp Türkiye'den özür diledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise Akşener ve Kılıçdaroğlu'na 'özür dile' çağrısında bulundu.

24 Ağustos 2021 Salı 07:36 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 07:36
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BBC Türkçe'nin "Türkiye'de mülteci kampı açılacak" haberini yalanlayıp özür dilemesinin ardından Osman Nuri Kabaktepe, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na özür çağrısı yaptı.

Kabaktepe resmi Twitter hesabından yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

"BBC Türkçe yalan haber yaptığını kabul etti ve özür diledi. Milletimiz BBC Türkçe'nin haberini alıntılayıp paylaşım yapan Meral Akşener ve BBC Türkçe'nin haberine atıf yapan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da özür bekliyor."

"SİZDE O DA YOK!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaştığı gönderiyi silmesi üzerine bir paylaşımda bulundu.

Bakan Varank, "Bu tweet kullanım dışı" diyerek yaptığı paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi Cumhurbaşkanına inanmak yerine koltuk sevdasına taşeronluk yaptığın İngiliz BBC, tivitini silip özür diledi sayın Meral Akşener. En azından BBC özür dileyip tivitini silecek erdeme sahip olduğunu gösterdi, sizde o da yok!"

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