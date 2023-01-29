BBC üzerinden Akşener'e telkin: Artık o isimleri getiremez

İngiliz medyasının 6'lı masa için özel çabaları devam ediyor. Kritik dönemeçlerde mesaj niteliğinde haberler hazırlayan BBC henüz belirleyemeyen ancak Şubat ayı içerisinde netleşmesi beklenen aday konusunda telkin gibi bir yazıya imza attı. Kılıçdaroğlu'na son dönemeçte bir kez daha omuz veren İngiliz basını adeta kendi sütunlarında Akşener'i ikna odasına aldı.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışı sonrasında "Noter değiliz" cevabı gelmiş 6'lı masada soğuk rüzgarlar esmişti. Bunun üzerine devreye giren İngiliz basını bunun bir kavgaya dönüşmemesi gerektiğini ve rehavete kapılmanın doğru olmayacağını belirten bir dosya yayınladı. Hemen sonrasında BBC yine masada çıkan kavgalarda farklı bir pencere sunarak 6'lı masaya 'uslu durma' mesajı verirken seçmene de bu yapının etrafında kalması gerektiği iması içeren metinlere imza attı.



SON DÖNEMEÇTE KILIÇDAROĞLU LEHİNE BÜYÜK DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini duyurmasının ardından toplanan ancak yine aday belirleyemeyen 6'lı masanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun imdadına yine BBC yetişti.

ADAY 13 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

İngiltere'nin önemli yayıncısı 6'lı masanın adayının 13 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti ve ittifak içerisinde yer alan ancak başta İYİ Parti olmak üzere Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayanlara mesaj niteliğinde ifadelere yer verdi.

İSİMSİZ TELKİNLER; "AKŞENER DİĞER İKİ İSMİ MASAYA GETİRMEZ"

BBC önce ortak ve tek aday vurgusu yaparak "Altılı Masa kulislerinde, liderlerin "ortak aday çıkarma" konusunda uzlaştığı ve "sürpriz" bir isim değil, kamuoyunun bildiği, tanıdığı ve konuştuğu isimlerden biri olacağı ifade ediliyor" şeklinde bir ön mesaj yayınlarken hemen peşinden de Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inanmayan Meral Akşener'e sözde isimsiz bir CHP'linin ağzından göndermede bulundu.

İşte haberde dikkat çeken o bölüm:



CHP'de İYİ Parti kanadından son anda bir sürpriz gelmezse, 13 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun masadan aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP kurmayları, Yavaş ve İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade ettiğine dikkat çekerek, bu aşamadan sonra İYİ Parti'nin masaya bu iki ismi getirmesini beklemediklerini ifade ediyorlar.