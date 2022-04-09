BBP Genel Başkanı Destici: Bizim halkımız Meclis'te terörist istemiyor

Destici, partisinin Arsin İlçe Başkanlığı Kongresi'nde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177'nci yıl dönümünü kutlayarak, vatanı ve milleti için canı pahasına görev yapan emniyet mensuplarına başarılar diledi.

Türkiye'nin 40 yıldır farklı terör örgütleriyle mücadele ettiğini ancak ülkeye en çok zarar veren terör örgütünün PKK olduğunu belirten Destici, Türkiye'ye en çok zaman ve emek kaybettiren, binlerce insanı şehit eden ve milli gelirin yok olmasına sebep olan terör örgütü PKK'nın ABD, İsrail, Avrupa Birliği gibi dünya devletlerince desteklendiğini dile getirdi.

Destici, PKK'nın, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen ülkeler tarafından desteklenmeye devam edildiğini vurgulayarak, "Türkiye güçlenirse, Türk dünyasında ve İslam dünyasında zulüm yapamazlar, işgal yapamazlar, istedikleri gibi sömüremezler. Bunu anlıyoruz, düşmanımızı tanıyoruz, biliyoruz lakin bizim anlamadığımız konu şu, TBMM'de bulunan sözde bir siyasi parti ve onun milletvekilleri nasıl destekler, nasıl onun sözcülüğünü yapar? Biz onu anlamıyoruz ve onu reddediyoruz." diye konuştu.

HDP'li milletvekillerini eleştiren Destici, "Hem TBMM'de olacaksın hem o koltuklarda oturacaksın hem devletin maaşını alacaksın, devletin hastanesinde tedavi olacaksın, her türlü imkanından yararlanacaksın, pasaportuyla yurt dışına çıkacaksın ama dönüp PKK'nın sözcülüğünü yapacaksın. Bu hainliktir, bu kahpeliktir. Bunu açık ve net söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın Anayasa Mahkemesi'nde sürdüğüne işaret ederek, "Şu anda kapatma davası var değil mi, PKK'nın sözcülüğünü yapan, uzantısı olan HDP ile ilgili. Anayasaya göre yüzde 100 kapatılmalıdır ve kapatılacaktır inşallah, bunu bekliyoruz. Aksi bir karar gayri hukuki, gayri anayasaya aykırı bir karar olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "KİM HDP İLE GÖRÜŞÜYORSA PKK İLE GÖRÜŞÜYOR DEMEKTİR"

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hadi HDP'yi de bir kenara koyuyorum, çünkü o da PKK'nın sözcüsü ama daha çok anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey var, o da Türkiye'deki bazı siyasi partiler, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere PKK ile direkt olmasa da HDP üzerinden dolaylı olarak ilişki kurmaları ve onlara meşruiyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye'de hangi siyasi parti olursa olsun, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapmamalıdır, yapamamalıdır. Çünkü PKK neyse HDP odur, bir farkı yoktur. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın. Bu millet saf değil, bu millet gerçeği görüyor. Eğer CHP ya da DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi ya da İYİ Parti'nin herhangi bir sözcüsü, Millet İttifakı eğer HDP ile görüşüyorsa bu ayan beyan PKK ile görüşüyor demektir. Çünkü HDP'yi kuran kimdir? PKK'dır, Öcalan'dır. Onun eş başkanlarını atayan kimdir? Kandil'dir, onun milletvekili listesini yapan kimdir? Kandil'dir. Onun belediye başkan adaylarını belirleyen kimdir? Kandil'dir."

"Bir siyasi parti düşünün ki milletvekillerini PKK belirliyor, belediye başkanlarını PKK belirliyor, il ve ilçe başkanlarını PKK belirliyor." diyen Destici, şunları kaydetti:

"O zaman ne olur? Bu, PKK'nın partisi olur. O zaman sayın Kılıçdaroğlu, PKK'nın başındakilerle, Mithat Sancar ya da Pervin Buldan ile görüştüğünde aslında kiminle görüşmüş olur? Duran Kalkan'la, Murat Karayılan'la yani Kandil ile görüşmüş olur, PKK ile görüşmüş olur. Çünkü biz daha önce 'ha Meclis'teki karaçiyan ha Kandil'deki Karayılan ha Duran Kalkan ha Pervin Buldan' dedik. Kimse bizim aklımızla oynamaya kalkmasın, bizim zekamızla alay etmeye kalkmasın. Kim HDP ile görüşüyorsa, PKK ile görüşüyor demektir."

Destici, hiçbir siyasi partiye ön yargıları olmadığını ve herkesin herkesle görüşebileceğini ancak terör ve şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu dile getirerek, terör ve şiddete bulaşanlara dünyanın hiçbir yerinde siyaset adı altında politika yaptırılmadığını, bu nedenle bütün siyasi partilerin teröre karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

- "YA FOTOĞRAFI ÇIKMAYANLAR... BUNLARI NEREYE KOYACAĞIZ"

Dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in firari olduğunu ifade eden Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"Kandil'den gelmiş milletvekili sıralarına oturmuş. Daha onun gibi onlarcası var. Bu fotoğraflar ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırıldı, yargıya gönderildi ve bir anda kayıp, yok. Nerede? Bir zahmet sayın Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanlarıyla görüştüğünde 'Bu Semra Güzel nerede?' diye bir sorsun, bir öğrenelim. Gelsin, destek olsun yargıya suçsuzsa ama biliyoruz ki soluğu Kandil'de aldı. Nereden geldiyse oraya gitti. İşte bunların pek çoğu öyle. Hadi onun fotoğrafı çıktı, ifşa oldu ya fotoğrafı çıkmayanlar... Bunları nereye koyacağız?



Onun için terörle arasına mesafe koymadığı sürece müsaade edilmemeli ve kapatılmalıdır. Çünkü bizim halkımız Meclis'te terörist istemiyor, Meclis'te terör örgütünün partisini istemiyor. Bu çok açık ve net ama maalesef CHP başta olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partiler aynen yerel seçimlerde olduğu gibi PKK'nın partisiyle iş birliği yaparak seçimi kazanma arzusu içindeler. Ama ben inanıyorum ki milletimiz bu oyunu da bozacaktır ve 2023 yılında zafer yine hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Meclis seçimlerinde AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partimizin oluşturduğu Cumhur İttifakı kazanacaktır Allah'ın izniyle."

Kongrede ilçe başkanlığına seçilen Abdurrahman Dursun ve yönetimi tebrik eden Destici'ye, Trabzonspor atkısı hediye edildi.

Partisinin Yomra İlçe Başkanlığı hizmet binası ile Ortahisar ilçesinde bir kargo şirketine ait şubenin de açılışını gerçekleştiren Destici, folklor ekibine eşlik ederek bir süre horon tepti.