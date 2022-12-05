BBP Genel Başkanı Destici: Kimseye boyun eğmeden durabilmemiz için savunma harcamaları önemli hale gelmiştir

Destici, TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde yaptığı konuşmada, 2023 bütçesini, tüm dünyayla birlikte Türkiye ekonomisini de derinden etkileyen pandeminin ve Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın neden olduğu olumsuz şartlar altında görüştüklerini söyledi.

Bölgedeki savaşlardan kaçan sivillerin Türkiye'ye sığınmalarının, Türkiye'nin 40 yıldır devam eden terörle mücadelesinin, Suriye, Irak, Ermenistan ve Yunanistan'ın durumları ve politikaları nedeniyle savunma bütçesinin artmasına neden olduğuna işaret eden Destici, "Bulunduğumuz bölgede devletimizin ve milletimizin haklarını korumamız, bu istikamette inisiyatif kullanır hale gelmemiz dolayısıyla maruz kaldığımız yaptırımların maliyetleri, bugün ekonomiyle ilgili yaşadığımız problemlerin önemli bir bölümüne zemin hazırlamıştır." diye konuştu.

Bütçe giderleri arasında en fazla dikkati çeken kalemlerden birinin de faiz giderleri olduğunun altını çizen Destici, "Gönül ister ki hiç faiz giderimiz olmasın fakat her ne kadar son yıllarda bir yükseliş olsa da son 15 yılın ortalamasının altında, üstelik enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşmesiyle tahmin edilen bir faiz gideri kalemi bütçede yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Destici, hane halkının kullandığı elektrik ve doğal gaz faturalarının önemli bir kısmının bütçeden sübvanse edilmesine, 2023 bütçesinde de devam edileceğini memnuniyetle gördüklerini dile getirerek, desteklemelerin hane halkı asgari geçim tutarı, kullanım miktarı ve gelir düzeylerine göre yapılmasını istedi.

Bütçeden en fazla ödenek ayrılan 5 kurum içerisinde Milli Eğitim, Sağlık ve Milli Savunma bakanlıklarının yer almasını ve toplam giderler içerisinde tarım destek paylarının her geçen yıl daha da yükselmesini önemli bulduklarını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Gönül ister ki ülke olarak güvenlik risklerimiz daha az olsa ve bu alana ayrılan payı başka alanlarda kullanabilseydik. Ancak bulunduğumuz coğrafyada kimseye boyun eğmeden durabilmemiz için savunma harcamalarımız her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. ABD de, emperyalist diğer devletler de, onların uşağı terör örgütleri ya da içerideki uzantıları da ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, kendi savaş uçağımızı, kendi füzelerimizi yapmaya; ülkemizin ve milletimizin varlığına savaş açmış olanları dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bulup yok etmeye devam edeceğiz."

- "TÜRK BÜROKRATLARINA VE AKADEMİSYENLERİNE YAPILMIŞ SAYGISIZLIK"

Destici, 2023 bütçesinde toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 84'lük kısmının, vergi gelirlerinden oluştuğunu, bunun büyük kısmının da halen dolaylı vergilerden karşılandığını belirterek, bu oranın, gelişmiş ülkeler ortalaması olan yüzde 35-40 seviyesine çekilmesi gerektiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi Genel Başkanı'nın ekonomi yönetimini yabancı bir danışmanın kılavuzluğunda yürüteceğini açıklamasının, en hafif tabirle Türk bürokratlarına ve Türk akademisyenlerine yapılmış saygısızlık olduğunu savunan Destici, "Kendileri Genel Kurulda 'Ronaldo'yu, Messi'yi getireceğim' dedi. Biz Kurtuluş Savaşı'nı da öz evlatlarımızla kazandık, istikbalimizi de öz evlatlarımızla kuracağız. Biz, Ronaldolarla, Messilerle değil; Ardalarla, Emirhanlarla, Keremlerle, Abdulkadirlerle kazanacağız." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelenin, herkesin en öncelikli işlerinden biri olması gerektiğini anlatan Destici, "Ancak Türk Devleti'ni, Türk İçişleri Bakanı'nı, polisimizi ve askerimizi uyuşturucu ticaretine aracılık ettiğini ve bununla cari açığın kapatıldığını söylemek tıpkı Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal silah kullandığı iftirasında olduğu gibi ülkemizin ve milletimizin itibarına politik hırslarla yapılmış bir suikasttır." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, bütçe görüşmelerinde, Meclis kürsüsünde "Türkiye halkları" ifadesinin kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir tane halk vardır o da Türk halkıdır, bir tane millet vardır o da Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla Türk milletidir. Her konuda olduğu gibi bütçeyi de terör propagandasına dönüştüren terör uzantılarının gazi Meclis'teki varlıkları Türkiye için bir milli güvenlik meselesidir. Terör örgütünün siyasi şubesinin avukatlığını ve sözcülüğünü yapmaya soyunduğunuz PKK terör örgütünün ülkemize ve milletimize maliyeti, Türkiye'nin dış, iç, özel, kamu borçlarından, bütçede eleştirdiğiniz açıklardan katbekat fazladır. Okullarında bombalı saldırılarda katledilen çocukların katillerine bile terörist diyemeyenlerin, bütçenin, savaş ve faiz lobilerinin bütçesi olduğunu söylemesi utanmazlıktır."

Öte yandan bütçe üzerinde şahsı adına söz alan HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, 2023 bütçesinin bir seçim bütçesi olduğunu ve grup olarak 'hayır' oyu vereceklerini söyledi.