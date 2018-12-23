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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail terörist bir devlettir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail, masum Filistinli sivil kardeşlerimi soykırıma tabi tutan terörist bir devlettir.' ifadesini kullandı.

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Destici, yazılı açıklamasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

"Netanyahu ve başında olduğu katil, işgalci ve siyonist İsrail, masum Filistinli sivil kardeşlerimi soykırıma tabi tutan terörist bir devlettir." değerlendirmesinde bulunan Destici, Netanyahu'nun, Türkiye'ye yönelik sözlerinin bir değeri olmadığını belirtti.

Destici, İsrail'in yaptığı zulüm ve işgalleri örtbas etmek için Türkiye'ye saldırmasının Türk ve İslam düşmanlığından kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Netanyahu'ya şunu da hatırlatmak isteriz ki bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız, Türkiye ile iyi geçinmek zorundasınız. Yoksa bu coğrafyada ömrünüz kısa olur. İspanya'dan kaçıp nasıl Osmanlı'ya sığınmışsanız, yarın da buradan kaçıp kendinize sığınacak yer ararsınız."

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