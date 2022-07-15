BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den 15 Temmuz mesajı

BBP lideri Mustafa Destici, mesajında, milli iradeye kasteden tüm darbeleri, darbeci hainleri ve arkasındaki güçleri lanetlediğini söyledi. Destici, devletin varlığını, milletin bağımsızlığını korumak için hiç tereddüt etmeden hayatlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "Tarihinin çeşitli kesitlerinde, Türk Milleti'nin yaşadığı zorlukları, acıları hatırladığımızda, bu şartların, hep, devlet geleneği ve otoritesinin zaafa düştüğü dönemlerde yaşandığına şahit oluruz. 15 Temmuz 2016 günü çok korkunç hadiselere şahit olduk. O gün, ülke dışından sevk ve idare edilen bir topluluğun, FETÖ'nün, devletin en stratejik kurumlarına sızıp ele geçirebileceğini, sivil halktan, Özel Harekât karargahına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Cumhurbaşkanlığı'na, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne, bomba atacak, mermi atacak kadar, akıllarını, izanlarını, imanlarını ve haysiyetlerini yitirdiklerini gördük" dedi.

'ORTAK DEĞERLERİ ETRAFINDA BİRLİK OLMAMIZI HATIRLATIYOR'

15 Temmuz'da milletin devletine kahramanca, fedakarlıkla ve kararlılıkla sahip çıktığını kaydeden Destici, "Milletimiz, 15 Temmuz günü, devletin sağladığı makamlarda oturarak, fedakâr milletimizin, rızkını devletiyle paylaşarak aldığı silahları millete doğrultup, devlete el koyma ve millete, millete rağmen istikamet çizme alçaklığını, sonsuza dek sona erdirmiştir. Devletin herhangi bir idari alanında, özellikle güvenlik kuruluşlarında, emniyette, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, devletin yargı ve istihbarat kurumlarında gizli ya da açık bir örgütlenme içerisinde olan herhangi bir topluluğun, hangi maskeyi takarsa taksın, hoş görülmesine, olağan sayılmasına hatta varlığına izin verilmemeliydi. Bu kabul edilemez ihmal, yaşadığımız ve kıyısından döndüğümüz felaketler göz önüne alındığında, yarınlarla ilgili devletimizin ve milletimizin ilerlediği istikbale ışık tutmalıdır. 15 Temmuz, tarihin çeşitli dönemlerinde ve özellikle bugün yaşadığımız coğrafyada, örneklerine sıklıkla rastlayabileceğimiz, küresel emperyalizmin, yaşadığımız toprakların, milletimize ait değerlerini yağmalamak için piyonları aracılığıyla yaptığı ve yine milletimiz tarafından bertaraf edilen operasyonlardan biridir. Üzülerek ifade ediyorum, sonuncusu da olmayacaktır. Yaşadığımız bölgede, çağda ve şartlarda, hür ve bağımsız olmamızın yegâne yolunun güçlü olmamız, bunun da ancak milletimizin ortak değerleri etrafında birlik olmamız olduğunu hatırlatıyor, şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.