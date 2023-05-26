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Politika

BBP'li Alfatlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması: Kendilerine inancımız tamdır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 28 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek, 'Cumhur ittifakını adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aziz milletimizin oyları ile “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 13. Cumhurbaşkanı” olacağına inanıyoruz. Kendilerine inancımız ve desteğimiz tamdır.' dedi.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 16:28 - Güncelleme:
BBP'li Alfatlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması: Kendilerine inancımız tamdır
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Alfatlı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gazi Meclise seçilen tüm milletvekillerinin "Önce Milletim ve Ülkem demesini" temenni ediyorum. Kendini yerli ve milli olarak gören tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Milletimiz 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı bileşenlerine Gazi Meclisimizin çoğunluğunu vermiş ve 323 milletvekili ile temsil edilecektir. Milletvekili adaylarımız, hanımefendiler, gençlerimiz; 28 Mayıs seçimleri için de çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Kapı kapı, ev ev, mahalle mahalle her kişiye dokundunuz, davamızı anlattınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz Milletimizin oyları ve takdiri, her şeyin üzerindedir. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2.turu yapılacaktır. Cumhur ittifakını adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aziz milletimizin oyları ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 13. Cumhurbaşkanı" olacağına inanıyoruz. Kendilerine inancımız ve desteğimiz tamdır. Bu seçimde de tüm vatandaşlarımız demokrasiye sahip çıkıp mutlaka oylarını kullanmalıdır. İki adaylı seçim olacağı için hem oy kullanmak kolay olacaktır. Herkes Pazar gününün çok kısa bir süresini bu çok önemli görev için ayırmalı ve hiçbir nedenle bundan kaçınmamalıdır. Cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize, gönül coğrafyamıza ve Türk İslam Âlemine hayırlar getirmesini diliyorum"

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