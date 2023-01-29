BBP 30 yaşında... Destici: Bizi parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için başkent Ankara'da düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Destici, etkinlikte partisinin seçime yönelik yol haritasını açıkladı.

Destici'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Bugün de Kürt, Türkmen, Arap, Zaza, Çerkez, Boşnak, Alevi, Sünni biriz beraberiz ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz diyoruz. Bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Bizler gücünü konjonktürden değil milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir siyasi hareketiz. Türkiye bir dünya devleti haline gelene kadar Büyük Birlik kadrolarına olan ihtiyaç muhakkaktır.