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Politika

Belediye başkanı, meclis üyeleri ile birlikte DEM Parti'den istifa etti

Batman'da DEM Partili belde belediye başkanı Halil İbrahim Karabulut, görevini bağımsız sürdüreceğini açıklayarak meclis üyeleri ile birlikte partisinden istifa etti.

7 Haziran 2024 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Belediye başkanı, meclis üyeleri ile birlikte DEM Parti'den istifa etti
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DEM Parti'den Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde belediye başkanı seçilen Avukat Halil İbrahim Karabulut, meclis üyeleri ile birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Karabulut, "Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise, İkiköprümüzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi'nden (DEM) Belediye Meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi siz değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyoruz" dedi.

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