Belediye işçilerinin parası PKK’ya gitmiş 

Van’da, “terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak” ve “terör örgütüne yardım ve yataklık” suçundan 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, sanıkların, belediyeye ait mezarlığın bir kısmını sözde “şehitliğe” dönüştürdükleri, belediye araçlarının terör örgütü PKK’nın amaçları doğrultusunda kullanımını sağladıkları ve belediye işçilerinden yaptıkları kesintiyi örgütle bağlantılı derneğe aktardıkları belirtildi.

HİZMET VERMEME

Kararda, sanıkların terör örgütü propagandasına dönüştürülen terörist cenazeleri ile PKK’nın talimatları doğrultusunda düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı bildirildi. Kaya’nın 20 Eylül 2016’da Van’daki 4 ilçeye yapılan belediye başkan vekili atamalarını protesto etmek amacıyla 2 gün boyunca Van Büyükşehir Belediyesinde temizlik ve ulaşım hizmetlerinin durdurulması talimatı verdiği belirtilen kararda, sanığın, dönemin Van Valisi İbrahim Taşyapan ile yaptığı telefon görüşmesinde de ilçe belediyelerindeki görevlendirmelere tepki olarak 2 gün hizmet vermeme yönünde bizzat kendisinin karar aldığını ifade ettiği vurgulandı.

SÖZDE ‘ŞEHİTLİK’

Gerekçeli kararda, kentteki Yenimahalle Mezarlığı’nda ölen teröristler için ayrı bir yer yapılarak örgüt mensuplarının mezarlarının mermerle kaplandığı, mezar taşlarına teröristlerin kod adları ile sözde “şehit” oldukları tarihlerin belediye tarafından yazdırıldığı ifade edildi. Kararda, dosya kapsamındaki İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişince düzenlenen tevdi raporunun sonuç kısmına göre, Genel İş Sendikası ile Van Mavikent AŞ arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesinin 4. maddesi gereğince işçi ücretlerinden aylık 10 lira destek ve yardım adı altında 2015’te 20 bin 950, 2016’da 34 bin 720 lira olmak üzere toplamda 55 bin 670 lira kesinti yapıldığına dikkati çekildi. Bilirkişi raporunda, kesintilerin toplandığı şirketin banka hesabından 17 Mart 2016’da 24 bin 420, 19 Ağustos 2016’da ise 15 bin liranın, yönetiminde yer alanların önemli bir kısmının bölücü terör örgütü ile irtibatlı olduğu 677 sayılı KHK kapsamında kapatılan ‘Van Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne aktarılarak sanıkların terör örgütüne destek verdiğine dair ifadeler kullanıldı.