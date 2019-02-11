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Belediye meclis üyelikleri için 28 kişilik özel ekip

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında varılan uzlaşmanın ardından AK Parti ve MHP arasında Cumhur İttifakı’nın 30 büyükşehir dışındaki illerde de genişletilmesi için çalışmalar başladı. Diğer taraftan da belediye meclis üyelikleri için ayrı çalışma yürütülecek.

  • ŞERİFE GÜZEL
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ORTAK LİSTE ÇALIŞMASI 

AK Parti, belediye meclis üyeliklerini belirlemek için 28 kişilik özel bir komisyon oluşturdu. Genel başkan yardımcıları ile onların yardımcılarından oluşan komisyon, tüm bölgelerde aynı anda mülakatlar yaparak bir liste oluşturacak. Adayların partiyle bağlarının yanı sıra, geçmiş dönemdeki durumlarına ve yaptıkları işe göre sakıncalı bir durumlarının olup olmadığı konusunda detay inceleme yapılacak. 14 Şubat’a kadar tamamlanacak olan bu çalışma sonucu ortaya çıkak liste, Genel Merkez’de değerlendirilecek. 14-19 Şubat arasında da AK Parti ile MHP arasında, Cumhur İttifakı kapsamında ortak liste verilebilecek bölgelerin olup olmadığına bakılacak. 

FERMUAR LİSTE 

‘Ortak liste’ ile seçimlere girilecek yerlerde, her iki partiden aday gösterilmek istenen isimler, tek bir listede sıralanacak. ‘Fermuar yöntemi’ denilen formül ile o ilde belediye başkan adayı hangi partiden ise belediye meclis üyeliği listesi de o partinin listesi olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunulacak. Hakkari, Şırnak, Bitlis, Siirt gibi illerde ortak adaya karar verilmesi durumunda bu bölgelerde MHP aday çıkarmamış olacak, ancak MHP’li isimler, AK Parti’nin Meclis üyeleri listesinden seçime katılabilecek.

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