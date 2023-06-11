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Politika

Belediyedeki sahtecilik ayyuka çıktı! Çerçioğlu'nun görevden almama ısrarı tepki çekti

İhale soruşturmasında 19 yıl hapsi istenen CHP'li Erkan'ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketinde genel müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, örgüt üyesi Ümit Erkan'ı hâlâ görevden almaması büyük tepki çekti.

11 Haziran 2023 Pazar 08:38 - Güncelleme:
Belediyedeki sahtecilik ayyuka çıktı! Çerçioğlu'nun görevden almama ısrarı tepki çekti
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yapan yeğeni Ümit Erkan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Erkan Karaarslan'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'zincirleme şekilde özel belgede sahtecilik' suçlarından 23 yıl hapsi istendi. Karaarslan'ın kurduğu örgüte üye olan yeğeni Ümit Erkan'ın da aynı suçlardan 19 yıl hapsi istendi.

HÂLÂ MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPIYOR

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgüt üyeliğinden yargılanan Ümit Erkan'ın hâlâ CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi şirketleri İmar A.Ş. ve AYTERMAL A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, örgüt üyesi Ümit Erkan'ı hâlâ görevden almaması büyük tepki çekti. İddianamede örgüt üyelerinin konumları belirtilirken Ümit Erkan için 2014'te, Erkan Karaarslan'ın şirketi E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.'de çalıştığı vurgulandı. Ümit Erkan'ın, Erkan Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı'dan aldığı vekâletle E-Yöntem üzerinden girdiği belediye ihalelerini kazandığı belirtildi.

  • Ümit Erkan
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