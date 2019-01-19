‘Belediyeler İmamı’na CHP’li İmamoğlu desteği 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İmamoğlu’nun 2016’dan beri FETÖ şüphelisi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülüyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı devam eden İmamoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasının, örgütün ‘Belediyeler İmamı’ olan firari Erkan Karaarslan’ın E-Yöntem A.Ş. isimli şirketine yüklü ihaleler verdiği iddialarını da içeren Hasan Basri Akın’ın suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan ve yetkisizlik kararı ile İstanbul Başsavcılığı’na gönderilen soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütüldüğü öğrenildi.

DANIŞMANLIK HİZMETİ ADI ALTINDA

Erkan Karaarslan danışmanlık hizmeti adı altında Türkiye genelinde 104 CHP’li belediye ile iş yaptı. Karaarslan 4 yılda CHP’li belediyelerden 1 milyar lira topladı. 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra CHP’li Avcılar Belediyesi’nden 2 milyon lira, 13 gün sonra ise Sarıyer Belediyesi’nden 813 bin liralık ihale aldı. Kendisi, eşi ve kayınbiraderi adına 8 şirket kurdu. Rekabet havası yaratmak için kendisine ait iki şirketi ihaleye soktu. Birçok ihaleye ise tek başına girdi. 15 Temmuz sonrası FETÖ’ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017’de adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı koyarak şartlı tahliye etti. İtiraz üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak o tarihten bu yana Karaarslan firari durumda.

Ekrem İmamoğlu ve Erkan Karaarslan’ın samimiyeti sosyal medya hesaplarına da yansıdı. İmamoğlu, Karaarslan ile yaptıkları bir toplantı sonrası fotoğraf çektirip sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.