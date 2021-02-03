Benko'dan Bakan Akar'a Türk Yıldızları talebi

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 17:32

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Budapeşte"deki temaslarını sürdürüyor.

Macaristan Savunma Bakanı Benko ile bir araya gelen Akar, Askeri Tarih Müzesi"nde törenle karşılandı.

İki bakan baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benko, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile dostluğunun yeni olmadığını, Akar"ın Genelkurmay Başkanlığı yaptığı döneme kadar uzandığını vurguladı.

Akar"ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Benko, "İleriyi gösteren birçok önemli konuyu görüşebildik. Bizim ortak çalışmalarımız NATO içerisinde gerçekleşiyor ve ortak amacımız güvenlik, istikrar ve barışın sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akar ile 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri"ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Benko, koronavirüs salgını geçtikten sonra Akar ile Gelibolu"daki Macar Anıtı"nı ziyaret etme kararı aldıklarını bildirdi.

Batı Balkanlarda barış ve güvenliği sağlamada görevli Türk barış misyonunun önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Benko, yasa dışı göçle mücadelenin kendileri için de önemli bir konu olduğunu anlattı. Benko, "Türkiye kendi topraklarında 4 milyon mülteciyi barındırmak ve beslemekle bütün Avrupa"ya ve Macaristan"a büyük katkı sağladı. Bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan"a hem onun hükümetine hem de Akar"a tebrik ve derin teşekkürlerimizi sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Benko"nun Türk Yıldızları talebi

Orta Avrupa"daki barışın sağlanması ve güvenliğin artırılmasına yönelik kurdukları Orta Avrupa Tümeni"ne Türkiye tarafından verilecek destekten dolayı teşekkür eden Benko, "Hem eğitim hem de yetenekleri geliştirme alanında iş birliğimizi devam ettirebilirsek o zaman ancak sonuç alabiliriz." şeklinde konuştu.

Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin de önemine değinen Benko, Türkiye"yi koronavirüs ile mücadelesindeki başarıdan dolayı tebrik etti, bu konuda tecrübe alışverişinde bulunmaya hazır olduklarını söyledi.

Uluslararası bir uçuş etkinliği düzenlemeye hazırlandıklarına da değinen Benko, Akar"dan Türk Yıldızları"nın da bu gösteride yer almasını istediklerini dile getirdi. Akar"ın konuya ilişkin desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Benko, iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.