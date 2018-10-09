Beşiktaş'ın eski Belediye Başkanı Hazinedar’ın eşi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti: Adaylık yoksa her şeyi anlatırım

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın eşi Özlem Hazinedar’dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tehdit mesajı! Hazinedar’ın yerel seçimde aday yapılmayacağını öğrenen eşi Özlem Hazinedar iddiaya göre Kılıçdaroğlu’na telefon açtı. Telefonuna yanıt alamayan Hazinedar, Kılıçdaroğlu’na attığı SMS’de "Partinin İstanbul organizasyonlarını hep eşim yaptı. Eşimi aday yapmazsanız yardımcılarınızın kirli çamaşırlarını deşifre ederim” dedi.

AĞBABA VE TANRIKULU MU?

Özlem Hazinedar’ın “İfşa ederim” dediği kişilerin Veli Ağbaba ile Sezgin Tanrıkulu olduğu iddia ediliyor. Özellikle Hazinedar ile Ağbaba’nın her platformda bir araya gelmesi ve kampanyasına destek vermek için Malatya’ya gitmesi bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

ESKİ DÜŞMANLAR DOST OLDU

Beşiktaş’ın siyasi gündemini hareketlendiren bir diğer isim de Mustafa Sarıgül oldu. Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül, Murat Hazinedar ve eşi Özlem Hazinedar yeniden güçlerini birleştirdiler.

ATAŞEHİR'E YOLSUZLUK BASKINI

Ataşehir Belediyesi’ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda “İhaleye fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla 5 çalışan gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 işadamı hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin düzenlediği eşzamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu’nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir işadamı ise aranıyor. Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına çıkarılan 5 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

(Akşam)