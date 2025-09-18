Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas, merdivenlerde Türk ve Filistin bayrakları önünde fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmud Abbas, daha sonra görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Erdoğan ve Abbas'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel konuları ele aldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini, Katar'a yönelik saldırının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığını, İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için gayretlerin sürdüğünü, Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olacağını ifade etti.

Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini, Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin de bu çabaları güçlendireceğini, Türkiye'nin bu gayretlere de destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.