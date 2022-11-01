Beyatlı'ya vefa... Büyükelçilik binasında hatıraları ilk günkü gibi korunuyor

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar ve diplomat Yahya Kemal Beyatlı, Pakistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasının ardından bu ülkeyle ilişkilere verilen özel öneme binaen buraya büyükelçi olarak atandı.

Pakistan'ın o dönemki başkenti Karaçi'ye, 1948'in başlarında ilk Türk Büyükelçisi olarak atanan Beyatlı, bir yıl bu ülkede hizmet etti.

Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 1929'da Madrid ve 1931'de Lizbon'daki ilk büyükelçilik görevlerini de yine Beyatlı üstlendi.

- PAKİSTAN YOLCULUĞU 13 GÜN SÜRÜYOR

Hatıralarında dönemin Başbakanı Recep Peker tarafından Pakistan'a büyükelçi olarak gönderilmek istendiğinden bahseden Beyatlı, 9 Şubat 1948'de Pakistan'a hareket ediyor.

Türkiye'den trenle önce Basra'ya giden Beyatlı, oradan da deniz yoluyla Karaçi'ye 21 Şubat'ta varıyor ve Beyatlı'nın Türkiye'den ayrılıp Karaçi'ye varması 13 gün sürüyor.

Beyatlı, güven mektubunu Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'a 4 Mart'ta sunuyor.

Pakistan anılarında bu konuya da değinen Beyatlı, kendisinin ABD Büyükelçisine kıyasla güven mektubunu daha kısa sürede sunduğunu, bunun Türkiye'ye hususi bir önem verildiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Beyatlı, güven mektubunu sunmasının ardından Cinnah ile sohbet ettiğini, Pakistan'ın kurucu liderinin Türkiye'den, Türk halkından ve Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle bahsettiğini ifade ediyor.

- BÜYÜKELÇİLİK BİR YIL SÜRDÜ

Pakistan'da göreve resmi olarak 4 Mart'ta başlayan Beyatlı, yeni kurulan ülkede henüz büyükelçilik tahsis işlemleri yapılmadığı için tıpkı diğer büyükelçiler gibi, diplomatlar için ayrılan "Palace Hotel'de" konaklıyor.

Mektuplarında, büyükelçilik binası bulma konusunda çektiği sıkıntıları anlatan Beyatlı, Karaçi'deki bunaltıcı sıcaklara da değiniyor.

Beyatlı'nın büyükelçilik görevi, 24 Mart 1949'da emekliye ayrılmasıyla son buluyor.

Beyatlı'nın Karaçi'de bulunduğu sürede kullandığı masa, güven mektubunu sunması ve Cinnah ile sohbetine dair fotoğraflar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğindeki konutta ilk günkü gibi korunuyor.

- BATILI DİPLOMATLARLA EDEBİYAT SOHBETLERİ

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyatlı'nın edebi kişiliğine vurgu yaparak "Yahya Kemal Beyatlı'nın Pakistan'a büyükelçi olması Türkiye'nin, Pakistan'a verdiği önemi gösteriyor." dedi.

Paçacı, Beyatlı'nın daha önce farklı ülkelerde büyükelçilik görevlerinde bulunduğuna işaret ederek onun, hem eğitimci hem de devlet adamı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Paçacı, Beyatlı'nın, Karaçi'de Batılı diplomatların da bulunduğu meclislerde edebiyat sohbetleri düzenlediğini ve diplomatlığının yanında kültür adamlığı yönünü de gösterdiğini kaydetti.