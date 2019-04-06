Beylikdüzü ve Şişli’de geçersiz oylara sayım
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beylikdüzü ve Şişli’de geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.
Kurulun kararında, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın’ın Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulları’na başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğu hatırlatıldı.
İBB OYLARININ TÜMÜ
İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti Şişli İlçe Başkanlığının itirazına yönelik talebi de karar bağladı. Kurul, Beylikdüzü’ndeki sayıma ilişkin verdiği kararının aynısını uygulayarak, Şişli 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunda geçersiz oylar yeniden sayılacak geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İBB Başkanlığına ilişkin tüm oylar, yeniden sayıma tabi tutulacak. Kağıthane’de de itaraz üzerine geçersiz oylar yeniden sayılması kararlaştırıldı.
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