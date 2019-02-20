Beyoğlu'na ikinci Taksim Meydanı

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, İstanbul’un tarihi ilçesi Beyoğlu’na yönelik hazırladıkları projeleri ile mevcut sorunların çözümüne dair düşüncelerini Star’a anlattı. Beyoğlu’nun kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emanet edildiğini belirten Yıldız; şehri adalet, istişare ve katılımcı demokrasiyle halkın yönetimde etkili karar merci olacağı bir şekilde yöneteceklerini söyledi.

AK PARTİ’NİN DOĞUM YERİ

Beyoğlu’nun Ak Parti’nin doğum yeri olduğunu hatırlatan Yıldız “Buranın bize yüklediği ağır yükün farkındayız. Beyoğlu AK Parti için büyük bir öneme sahiptir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete başladığı ilk yer Beyoğlu’dur. Benim de siyasete başladığım yerdir. Beyoğlu 45 mahalle ve yaklaşık 240 bin nüfusu olan günlük sirkülasyonla 3 milyonu bulan nüfusu olan bir ticaret, kültür, turizm ve sanat şehridir. Beyoğlu’nu masa başından değil sahada vatandaşlarımızı dinleyerek yönetmeye talibiz. İstişare üzerine bir yönetimi benimsiyoruz” dedi.

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Beyoğlu’nun gönül belediyeciliğiyle büyük bir değişim yaşayacağını kaydeden Yıldız “Önceliğimiz istihdam sorununu çözmek, şuanda önümüzde iki önemli proje var. Özellikle istihdam alanında iki yeni projeyi hayata geçirdikten sonra şehrin çehresi hızla değişecek. Yeni dönemde Tersane İstanbul ve Galataport projelerimizi tamamlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Mesela Tersane İstanbul projesiyle 10 bin gencimize iş imkanı sağlanmış olacak. Bu 10 bin aileye aşın gitmesi demektir. Yine Galatapor’ta da 10 bin kişi istihdam edilecek. Toplamda 20 bin insanımız ekmek kazanacak” ifadelerini kullandı.

Tersane İstanbul’un bir turizm yatırımı olarak öne çıktığını ve kamuoyunda da öyle bilindiğini ancak geçekte çok yönlü dev bir proje olduğunu kaydeden Yıldız “Sadece marina ve yatlar olacak zannediliyordu ama öyle değil. Projede ciddi manada yeşil alan olacak, müze ve millet kıraathanesi olacak. İstihdamın yanında artık Haliç’e yakın mahallelerimizin tamamı denize yürüyebilecekler. Okmeydanı’ndan kalkan bir vatandaşımız yürüyerek çocuğuyla eşiyle Haliç’e gelip sahilde dinlenebilecek oturabilecek. Bu proje ile Beyoğlu ikinci bir Taksim meydanı kazanacak. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan Hasköye doğru geldiğiniz istikamette Taşkızak Camialtı tersanesinin, Askeri Dikimevinin olduğu o bölge 200 dönüm bir arazi. Buraya neredeyse bir Taksim Meydanı kadar yeni bir meydan geliyor. Halkımız Fatih’ten Eyüp Sultan’a kadar o alanda güneşin batımını çayını içerek izleyebilecek. Büyük bir alandan söz ediyoruz, aynı zamanda denizi de kullanmış olacağız. Deniz turizminde kayık ve yelken sporlarının icra edilebileceği mekanlar haline gelecek. Bölge halkına da ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ

Yıldız “Beyoğlu bir kültür ve turizm şehri. Burada fabrikaların olmasını bekleyemeyiz. O yüzden gençlerimize ‘Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okullarını ve meslek liselerini tercih edin’ diyorum çünkü Beyoğlu’nun geleceği turizm ve kültür üzerinedir. Hazreti Ali efendimiz ‘gençlerinizi geleceğe göre yetiştirin’ diyor. Beyoğlu’nda ki yatırımcılarla da görüşüyoruz. Onlara çalıştıracağınız gençleri Beyoğlu’ndan tercih edin diyoruz. İlçemizde ticaret yapan iş adamlarımızla da konuştuğumuzda bu konunun altını çizdim. Biz onlardan turizm yatırımları istiyoruz, bunun yanında ise istihdam yatırımına da kapı açmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haliç’te yer alan Tersane İstanbul’da 10 bin kişi istihdam edilecek ve proje tamamlandığında böyle görünecek.