Beyoğlu'na ikinci Taksim Meydanı
Kültür ve turizm ilçesi Beyoğlu’nu zirveye taşıyacak projeler hazırlayan Yıldız; Tersane İstanbul ve Galataport ile 20 bin kişiye istihdam müjdesi verdi ve ekledi: Beyoğlu’na 200 dönümlük ikinci bir Taksim meydanı kazandıracağız.
- KEMAL GÜMÜŞ / İSTANBUL
AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, İstanbul’un tarihi ilçesi Beyoğlu’na yönelik hazırladıkları projeleri ile mevcut sorunların çözümüne dair düşüncelerini Star’a anlattı. Beyoğlu’nun kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emanet edildiğini belirten Yıldız; şehri adalet, istişare ve katılımcı demokrasiyle halkın yönetimde etkili karar merci olacağı bir şekilde yöneteceklerini söyledi.
AK PARTİ’NİN DOĞUM YERİ
Beyoğlu’nun Ak Parti’nin doğum yeri olduğunu hatırlatan Yıldız “Buranın bize yüklediği ağır yükün farkındayız. Beyoğlu AK Parti için büyük bir öneme sahiptir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete başladığı ilk yer Beyoğlu’dur. Benim de siyasete başladığım yerdir. Beyoğlu 45 mahalle ve yaklaşık 240 bin nüfusu olan günlük sirkülasyonla 3 milyonu bulan nüfusu olan bir ticaret, kültür, turizm ve sanat şehridir. Beyoğlu’nu masa başından değil sahada vatandaşlarımızı dinleyerek yönetmeye talibiz. İstişare üzerine bir yönetimi benimsiyoruz” dedi.
20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Beyoğlu’nun gönül belediyeciliğiyle büyük bir değişim yaşayacağını kaydeden Yıldız “Önceliğimiz istihdam sorununu çözmek, şuanda önümüzde iki önemli proje var. Özellikle istihdam alanında iki yeni projeyi hayata geçirdikten sonra şehrin çehresi hızla değişecek. Yeni dönemde Tersane İstanbul ve Galataport projelerimizi tamamlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Mesela Tersane İstanbul projesiyle 10 bin gencimize iş imkanı sağlanmış olacak. Bu 10 bin aileye aşın gitmesi demektir. Yine Galatapor’ta da 10 bin kişi istihdam edilecek. Toplamda 20 bin insanımız ekmek kazanacak” ifadelerini kullandı.
Tersane İstanbul’un bir turizm yatırımı olarak öne çıktığını ve kamuoyunda da öyle bilindiğini ancak geçekte çok yönlü dev bir proje olduğunu kaydeden Yıldız “Sadece marina ve yatlar olacak zannediliyordu ama öyle değil. Projede ciddi manada yeşil alan olacak, müze ve millet kıraathanesi olacak. İstihdamın yanında artık Haliç’e yakın mahallelerimizin tamamı denize yürüyebilecekler. Okmeydanı’ndan kalkan bir vatandaşımız yürüyerek çocuğuyla eşiyle Haliç’e gelip sahilde dinlenebilecek oturabilecek. Bu proje ile Beyoğlu ikinci bir Taksim meydanı kazanacak. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’ndan Hasköye doğru geldiğiniz istikamette Taşkızak Camialtı tersanesinin, Askeri Dikimevinin olduğu o bölge 200 dönüm bir arazi. Buraya neredeyse bir Taksim Meydanı kadar yeni bir meydan geliyor. Halkımız Fatih’ten Eyüp Sultan’a kadar o alanda güneşin batımını çayını içerek izleyebilecek. Büyük bir alandan söz ediyoruz, aynı zamanda denizi de kullanmış olacağız. Deniz turizminde kayık ve yelken sporlarının icra edilebileceği mekanlar haline gelecek. Bölge halkına da ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
KÜLTÜR VE TURİZM ŞEHRİ
Yıldız “Beyoğlu bir kültür ve turizm şehri. Burada fabrikaların olmasını bekleyemeyiz. O yüzden gençlerimize ‘Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okullarını ve meslek liselerini tercih edin’ diyorum çünkü Beyoğlu’nun geleceği turizm ve kültür üzerinedir. Hazreti Ali efendimiz ‘gençlerinizi geleceğe göre yetiştirin’ diyor. Beyoğlu’nda ki yatırımcılarla da görüşüyoruz. Onlara çalıştıracağınız gençleri Beyoğlu’ndan tercih edin diyoruz. İlçemizde ticaret yapan iş adamlarımızla da konuştuğumuzda bu konunun altını çizdim. Biz onlardan turizm yatırımları istiyoruz, bunun yanında ise istihdam yatırımına da kapı açmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Haliç’te yer alan Tersane İstanbul’da 10 bin kişi istihdam edilecek ve proje tamamlandığında böyle görünecek.
KONAK VE METRO GELİYOR
Yıldız, Beyoğlu’nun ulaşım sorununa da el atacaklarını ifade eden Yıldız, Şişhane metro’dan başlayıp Kasımpaşa, Bahriye Caddesi, Perpa, yeni Okmeydanı Hastanesi oradan da Çağlayana metro hattının döşenmesi için proje hazırladıklarını ifade etti. Kasımpaşa’ya hükümet konağının inşa edileceği müjdesi veren Yıldız, “halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için Kasımpaşa’ya tapu ve nüfus müdürlüğü ve diğer hizmetlerin verileceği hükümet binasını kazandıracağız. Evlendirme sarayı var ancak çok küçük geliyor daha büyüğünü inşa edeceğiz. Burada 700 ile bin kişilik nikah merasim alanı, sanat ve kültür atölyeleri yer alacak” dedi.
OKMEYDANI HAKKINI ALACAK
Tüm semtleri yeşillendireceklerini vurgulayan Yıldız “Okmeydanı’nda şehir yenileme projemiz var. Tapu verme sürecini hızlandıracağız. Mülkiyet sorunu da ortadan kalkacak. Hiç kimsenin hak kaybı söz konusu olmayacak. Kimse evinden başka yere gitmeyecek. Evraklarını tamamlayıp tapusunu alacak. Ada bazlı dönüşüm yapacağız. Hiç kimseye zorla bir şey yaptırılmayacak her şey istişare ve karşılık rızaya dayalı olacak. Hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir anlayışla depreme dayanıklı sağlıklı Okmeydanı’nı yenileme projesini hayata geçireceğiz. Semt sakinleriyle sürekli bir araya geliyoruz. Nasıl bir Okmeydanı hayal ettiklerini bizlere anlatıyor bizler de bu konuları dikkate alarak projelerimizi onların isteklerine göre şekillendiriyoruz” dedi.
BUTİK BAHÇELER SÜSLEYECEK
Vatandaşların yeşil alan taleplerine de büyük bir önem verdiklerini ifade eden Yıldız şöyle konuştu; “Kasımpaşa merkezine millet bahçesi planlıyoruz. Konuttan arındırılmış, yeşil alanı on kat daha artmış olan bir merkez haline gelecek. İlk hamlemiz millet bahçesi olacak. Diğer taraftan Okmeydanı ve mahallelerde mülkiyet durumuna göre metruk binalar var ise buraların ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi için çalışma yapacağız. Buralar birer butik bahçe haline gelecek. Halkımızın rahat edeceği büyüklü küçüklü butik bahçeler inşa edeceğiz.”
HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?
2 Şubat 1971’de Rize Güneysu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. AK Parti Beyoğlu Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu ilçe başkanı olarak görev yaptı. AK Parti 26 Haziran 2009 tarihinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve İl Başkan Yardımcılığı-İl Seçim İşleri Başkanı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görev yaptı. 2010 Referandum, 2011 Genel Seçimleri, 2014 Yerel Seçimleri ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti İstanbul İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 25. ve 26. dönem Beyoğlu’ndan 2. Bölge AK Parti Milletvekili seçildi. 2018’de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Okçular Vakfı Kurucu Başkanı, Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yıldız, evli ve 3 çocuk babasıdır
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