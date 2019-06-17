Beypazarı’nda Beyaz TV ekibine çirkin saldırı 

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı’ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı’nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitti. Ancak provokatörler gazetecilerin çekim yapmasına engel olmaya çalıştı. Bir araçla özel olarak çekim yapılan mezarlık alanına getirilen D.T. isimli kadın, Beyaz TV ekibine hakaret etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Beyaz TV ekibinin görüntülerini çekerek sosyal medyada paylaşan D.T., kocası Y.T.‘nin kullandığı araca binerek olay yerinden ayrıldı. Beyaz TV ekibini hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle toplanan bir grup, gazetecilere saldırdı ve darp etti. Kameraman Serkan Çinier, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak saldırı hastanede de devam etti. Gazetecilere saldırıda bulunan E.G. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MANSUR YAVAŞ YANLILARI ÇIKTI

Saldırganların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yanlıları olduğu iddia edildi. Saldırganlardan birinin Mansur Yavaş ile beraber çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.