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Politika

Biattan sonra iknaya gidiyorlar! İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener hamlesi

CHP Genel Merkezi'nde çekilen fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun sol ve sağ yanında durarak desteklerini ilan eden Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ikna etmeye gidiyor.

4 Mart 2023 Cumartesi 16:17 - Güncelleme:
Biattan sonra iknaya gidiyorlar! İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener hamlesi
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CHP'nin 10 büyükşehir belediye başkanı, MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü. Verilen fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yanında durarak desteklerini açıkça ortaya koydular.

Meral Akşener'e fotoğraflı göndermenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.

Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi.

"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

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