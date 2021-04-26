Biden'a karşı Türkiye'ye destek verdiler: Açıklamaları not ettik

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 07:43 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 07:43

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kureyşi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı.

Kureyşi, görüşmede Bakan Çavuşoğlu'na, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşılık Türk tezlerine destek verdiğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, İslamabad yönetiminin, 1915 olaylarına ilişkin, bazı hükümetler tarafından yapılan açıklamaları not ettiğine dikkati çekerek, tarihsel olaylara tek taraflı yaklaşımların ve siyasi sınıflandırmanın, uluslar arasındaki güveni zedeleyebileceğine ve kutuplaşmaya yol açabileceğine inandığını belirtti.

Çavdri, Türkiye'nin, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin ortaya konulması için Ortak Tarih Komisyonu teklifi de dahil yapıcı yaklaşımını takdirle not ettiklerini kaydetti.

HAMAS'TAN, ABD'NİN 1915 OLAYLARINI "SOYKIRIM" OLARAK NİTELEMESİNE KARŞI TÜRKİYE'YE DESTEK

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı Türkiye'ye destek mesajı verdi.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, soykırım nitelemesine tepki gösterdi.

"Amerikan baskısı ve müdahalesi karşısında Türkiye'nin yanındayız." diyen Ebu Zuhri, "ABD'nin azınlıklar meselesini kullanmaya çalışmasının artık kimsenin kanmadığı ucuz bir oyun" olduğunu ifade etti.

TÜRKPA GENEL SEKRETERİ MAMAYUSUPOV'DAN BİDEN'IN 1915 OLAYLARINI "SOYKIRIM" OLARAK NİTELEMESİNE TEPKİ

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "20. yüzyılın tarihi olayları siyasi gayelerle dikte edilemez." ifadesiyle tepki gösterildi.

Mamayusupov, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan dramatik olaylarla ilgili açıklamasından endişe duyduğunu belirtti.

Mamayusupov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20. yüzyılın tarihi olayları siyasi gayelerle dikte edilemez. Bu tür açıklamalar, dünyadaki zaten kırılgan olan karşılıklı anlayış ve güveni daha da zayıflatmaktadır. Tarihi olaylar, uzman tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Uluslararası toplumu, özellikle bilim çevrelerini bu tarihi olaylarla ilgili arşivleri incelemek amacıyla tarihçilerden oluşacak ortak bir komisyon oluşturulması hususunda Türkiye'nin defalarca ileri sürdüğü öneriyi desteklemeye çağırıyorum."

KKTC'DE ABD BAŞKANI JOE BİDEN'IN 1915 OLAYLARINI "SOYKIRIM" OLARAK NİTELEMESİNE TEPKİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili talihsiz açıklamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"Sayın Biden'ın tarihi gerçekleri çarptıran bu açıklamasını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullanan Tatar, Türk ulusunun bulunduğu her coğrafyada azınlıkları koruduğunu, onların her türlü hak ve özgürlüklerini sağladığını kaydetti.

Tatar, açıklamasında, "Siyasi amaçlar uğruna asil Türk milletinin şanla, şerefle dolu tarihini karalamaya çalışanlar, soykırım arıyorlarsa Kıbrıs Adası'nda Kıbrıs Türklerine karşı 1963-1974 yıllarında EOKA tarafından sistemli şekilde yürütülen mezalime bakmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "Biden'ın 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin açıklamasındaki mesnetsiz iddiaları kınıyoruz"

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Biden'ın açıklamasını kınayan yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamasındaki mesnetsiz iddiaları şiddetle kınıyoruz. Türk ulusunun şanlı geçmişine gölge düşürmeyi amaçlayan bu açıklama, her zaman ana vatanımızın yanında olan KKTC için de yok hükmündedir." ifadelerine yer verildi.

Tarihi ve hukuki gerçeklerden yoksun bu açıklamanın ana vatan Türkiye'ye karşı düşmanlık besleyen siyasi bazı çevreleri tatmin etmek için yapıldığının aşikar olduğuna işaret edilen açıklamada, siyasi kazanımlar sağlamak güdüsüyle yapılan bu açıklamanın, tarihi gerçekleri değiştiremediği gibi yanlı ve öngörüsüz bu tür adımların Türkiye-ABD ilişkilerine olumsuz etkilerinin olacağı ve ABD'yi itibarsızlaştıracağı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, hakikatlerin bilimsel gerçekler ışığında belgelerle ortaya çıkabilmesi için Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısı hala daha geçerlidir. Ayrıca tarihi bir konuyu, siyasetin gölgesinden uzaklaştırmak için yapılan bu çağrıya bugüne kadar kötü niyetli çevreler tarafından bir cevap verilmediği de hatırlanmalıdır.

Bu siyasi açıklamanın düzeltilerek bölgede istikrar ve huzurun sağlanmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti tarafından atılmakta olan adımların desteklenmesi, izlenebilecek tek makul yoldur."