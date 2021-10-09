9 Ekim 2021 Cumartesi 12:47 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ağırladığı Venezuelalı mevkidaşı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Venezuela'nın üç ayrı anlaşma imzaladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuelalı iktidar ve muhalefetin Meksika'da süren görüşmelerini Ankara'nın desteklediğini kaydetti. Muhalet partilerinin büyük çoğunluğunun yerel seçimlere katılmasını olumlu bir gelişme olarak niteleyen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin yanı sıra Türkiye'nin de seçimlere gözlemci göndereceğini duyurdu.

Konuk bakan Plasencia ise, Türkiye'nin bölgesinde ve uluslararası arenada lider bir ülke olduğunu söyledi. Venezuela Dışişleri Bakanı Plasencia, Ankara ve Caracas arasında imzalanmayı bekleyen başka anlaşmalar bulunduğu bilgisini de verdi.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Plasencia, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edebileceğini de aktardı.

ABD'YE CEVAP

ABD lideri Joe Biden'ın Türkiye sert eleştiriler yönelttiği mektup sorulan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Washington yönetiminin dürüst davranmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın militanlarını otobüslere bindirip havalimanına getirdiğini ve Afganistan'a uçaklarla taşıdığını hatırlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor. Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın" dedi.