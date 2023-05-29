Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

SCHOLZ İLE GÖRÜŞME



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Berlin'e davet etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un, seçim başarısını kutladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde özellikle NATO'daki ortak müttefikler olarak Almanya ve Türkiye arasındaki yakın bağları vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın da hükümetler arası işbirliğine yeni bir ivme kazandırma ve ortak konular üzerinde erken bir aşamada mutabakata varma konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.

Görüşmede, Almanya'nın diğer hususların yanı sıra Doğu Akdeniz, NATO ve Avrupa Birliği konularında Türkiye ile çalışma isteği yinelendi.

Açıklamada, bu amaçla Şansölye Scholz'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet ettiği belirtildi.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞME



Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

SİSİ İLE GÖRÜŞME



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İki lider karşılıklı büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.