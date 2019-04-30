Bilal Erdoğan Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, İmam Hatip Okulları Spor Oyunları’nın kapanış törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi.
Bilal Erdoğan, Kayseri programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek başladı.
SICAK VE SAMİMİ BİR ORTAM
Bilal Erdoğan’ın Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretinde Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yer aldı. Bilal Erdoğan, Başkan Memduh Büyükkılıç’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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