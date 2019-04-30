Bilal Erdoğan Başkan Büyükkılıç’ı ziyaret etti

Bilal Erdoğan, Kayseri programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek başladı.

SICAK VE SAMİMİ BİR ORTAM

Bilal Erdoğan’ın Başkan Büyükkılıç’ı ziyaretinde Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da yer aldı. Bilal Erdoğan, Başkan Memduh Büyükkılıç’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.