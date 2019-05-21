'Bildiklerimi anlatsam CHP diye bir parti kalmaz'

Seyhan, Karaarslan’ın kendisine, “Bildiklerini konuşması halinde CHP diye bir parti kalmayacağını, bir milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağını ifade ettiğini” söyledi. CHP yanlısı Sözcü Gazetesi ile Odatv internet sitesinde gündeme getirilen bu iddiaya Serkan Seyhan’dan sert tepki geldi.

FETÖ’CÜNÜN YALANI ÇIKTI

FETÖ’cü Erkan Karaarslan ile Ankara Sincan Cezaevi’nde yaptığı görüşmenin tüm detaylarını anlatan Seyhan, “Bu görüşme kendi iradem ve isteğimle yaptığım bir görüşmedir. Kendisine baskı yaptığım konusundaki açıklamasının gerçekle yakından uzaktan alakası yoktur. Ayrıca görüşme avukat görüşmesi olarak değil normal ziyaretçi olarak aramızda ses geçirmeyen cam önünde telefon eşliğinde yapılmıştır. Tüm görüşmelerin de kayıt altında olduğunu düşünüyorum. Kendisine söylediklerim özetle kendisinin neler bildiğini bildiğimi onun da benim bildiğimi biliyor olduğunu ayrıca bu konu hakkında artık doğruları söylemesi gerektiği yoksa şahsi kanaatim olarak yüksek ceza alabileceğini söyledim” dedi.

BERAAT EDERSE ANLATACAK

Karaarslan’ın da bildiklerini anlatacağını hatta bunları hazırladığını sadece bildiklerini anlatması için tutuklu olduğu FETÖ davasından beraat etmesi gerektiğini söylediğini aktaran Seyhan, “Ayrıca kendisi bu konuda bildiklerini anlatmak istediği ve beraat etmesi karşılığında konuşacağını beyan ettiği bir dilekçe ile savcılığa başvurduğunu biliyorum. Tüm bu görüşmenin yanı sıra kendisinin bildiklerini konuşması halinde CHP diye bir parti kalmayacağını 1 milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağını ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.