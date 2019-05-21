'Bildiklerimi anlatsam CHP diye bir parti kalmaz'
FETÖ Belediyeler imamı ve CHP’li beledilerin danışmanı tutuklu Erkan Karaarslan’ın cezaevine yanına avukat gibi gelerek CHP’li Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkında ifade vermesi durumunda tahliye olacağını söylediğini iddia ettiği gazeteci Serkan Seyhan iddiaların tamamen yalan olduğunu söyledi.
- HABER MERKEZİ
Seyhan, Karaarslan’ın kendisine, “Bildiklerini konuşması halinde CHP diye bir parti kalmayacağını, bir milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağını ifade ettiğini” söyledi. CHP yanlısı Sözcü Gazetesi ile Odatv internet sitesinde gündeme getirilen bu iddiaya Serkan Seyhan’dan sert tepki geldi.
FETÖ’CÜNÜN YALANI ÇIKTI
FETÖ’cü Erkan Karaarslan ile Ankara Sincan Cezaevi’nde yaptığı görüşmenin tüm detaylarını anlatan Seyhan, “Bu görüşme kendi iradem ve isteğimle yaptığım bir görüşmedir. Kendisine baskı yaptığım konusundaki açıklamasının gerçekle yakından uzaktan alakası yoktur. Ayrıca görüşme avukat görüşmesi olarak değil normal ziyaretçi olarak aramızda ses geçirmeyen cam önünde telefon eşliğinde yapılmıştır. Tüm görüşmelerin de kayıt altında olduğunu düşünüyorum. Kendisine söylediklerim özetle kendisinin neler bildiğini bildiğimi onun da benim bildiğimi biliyor olduğunu ayrıca bu konu hakkında artık doğruları söylemesi gerektiği yoksa şahsi kanaatim olarak yüksek ceza alabileceğini söyledim” dedi.
BERAAT EDERSE ANLATACAK
Karaarslan’ın da bildiklerini anlatacağını hatta bunları hazırladığını sadece bildiklerini anlatması için tutuklu olduğu FETÖ davasından beraat etmesi gerektiğini söylediğini aktaran Seyhan, “Ayrıca kendisi bu konuda bildiklerini anlatmak istediği ve beraat etmesi karşılığında konuşacağını beyan ettiği bir dilekçe ile savcılığa başvurduğunu biliyorum. Tüm bu görüşmenin yanı sıra kendisinin bildiklerini konuşması halinde CHP diye bir parti kalmayacağını 1 milyarlık yolsuzluk dosyasını saniye saniye anlatacağını ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.
‘Dava açacağım’
Gazeteci Seyhan, Karaarslan’ın beraat şartıyla konuşacağını söylemesi üzerine; “Ben kendisine böyle bir yetkim yok ama etkin pişmanlık çerçevesinde kendisini doğruları anlatmasının lehine olacağını ve kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini kendisinin de kamuoyunun da yararına olacağını ilettim. Hatta bu konuyu benim çözebileceğimi söylemesine rağmen benim böyle bir etkimin olamayacağını söyledim” cevabını verdiğini anlattı. Cezaevinde yaptığı görüşmenin kayıt altında olduğunu hatırlatan Seyhan şunları söyledi: “Tüm görüşmeler cezaevi standartları gereği kayıt altındadır. Bu görüşmede hakkımda sahte avukat gibi görüşmeye gitmiş ve buna benzer itham edici şekilde haber yapan basın kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulunacağımı belirtirim. Eğer bir baskı veya tehdit unsuru söz konusuysa kendisini suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Kaldı ki kendim de iftira atıldığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacağımı bildiririm. “
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.