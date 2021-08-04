İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2021 Cuma / 27 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6395
  • EURO
    10,1703
  • ALTIN
    489.867
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bile bile Türkiye'deymiş gibi paylaştılar! Atilla Taş ve Gülben Ergen'e tepkiler çığ gibi...
Politika

Bile bile Türkiye'deymiş gibi paylaştılar! Atilla Taş ve Gülben Ergen'e tepkiler çığ gibi...

Türkiye yangınlarıyla mücadele devletin tüm imkanlarıyla, seferberlik anlayışı içinde bir ve beraber hareket ederken, sözde sanatçılar 2017'deki ABD Kaliforniya yangınındaki iç parçalayan görüntüyü Türkiye'deymiş gibi gösterip algı operasyonuna girişti. Miray Aras hesabı paylaşımı sildiği halde Atilla Taş ve Gülben Ergen'in videoyu profillerinde tutmalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:40
ABONE OL

Türkiye'de son 8 günde 39 ilde 174 orman yangını çıktı ve bunların 160'ı kontrol altına alındı. Ajanstan 'Help Turkey' hareketiyle tek merkezden 2 milyon 538 bin mesaj gönderilerek başlatılan Türkiye'yi yangında aciz gösterme girişimleri milli ve yerli değerlerden uzak muhalefet, sözde sanatçılar ve gazeteciler için cevhere dönüştü.

YENİ YALAN YİNE VİCDANLARA OYNADI

Havadan, karadan ve denizden bütün imkanlar seferber edildiği hükümetin birlik mesajı verdiği günlerde sosyal medyaya 2017'deki ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çekilmiş yürekleri parçalayan bir video ile yeni yalan servis edildi.

Videodaki konuşma İngilizce olduğu halde Miray Aras üzerinden başlatılan videoyu Atilla Taş ve Gülben Ergen Twitter'dan paylaşarak yalanın yayılmasına hizmet ettiler.

VİDEO 2017'DEKİ KALİFORNİYA YANGININDAN

Türkiye'deymiş gibi paylaşılan söz konusu videonun The Guardian gazetesi tarafından YouTube'a 2017'nin Aralık ayında yüklendiği görülüyor.

VİDEONUN KAYNAĞI SİLDİĞİ HALDE KALDIRMADILAR

Miray Aras hesabı paylaşımı sildiği halde Atilla Taş ve Gülben Ergen'in videoyu profillerinde tutmalarına sosyal medyadan tepki yağdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.