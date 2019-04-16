Bilecik’in yeni CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin'in ilk işi Osmanlı izlerini silmek oldu

Osmanlı'nın son dönem eserlerinden biri olan Bilecik'teki tarihi konak 2005 yılında restore edilerek Belediye Başkanlığı binasına çevrildi. Tescilli bir yapı olan bina aslına uygun olarak yenilenirken duvarları Osmanlı tarihini yansıtan eserlerle süslendi. Tanınmış sanatçılara yaptırılan ve Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunu simgeleyen süslemeler binanın koridor duvarlarına asıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu, Osmangazi'nin tahta çıkışını ve bir sefere çıkışı anlatan 3 adet duvar süsü seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'i rahatsız etti! Sabah'ın haberine göre, Şahin'in Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk talimatı belediye binasının duvarlarını süsleyen Osmanlı eserlerinin kırılması oldu. Eline çekiç alan iki işçi 15 yıldır tescilli binanın duvarlarında asılı olan süslemeleri kırdı.

İŞTE CHP ZİHNİYETİ

CHP'li başkanın bu davranışı büyük tepki çekti. Bilecik'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, "Abdülhamit Han tarafından yapılan binada oturmayı yadırgamıyor ama Osmanlı'ya tahammül edemiyor. Biz de 2004 yılında belediyeyi CHP'den aldık ama onların hiçbir şeyini kırıp dökmedik. Duvarlarda bulunan Osmanlı süslemeleri halka hizmete engel mi oluyordu. Selçuklu ve Osmanlı olmasa Türkiye Cumhuriyeti olur muydu? Yakıp yıkarak medeniyetleri ortadan kaldıracaklarını sanıyorlar. İşte CHP zihniyeti bu" dedi.

Osmanlı figürlerini kırdıran Semih Şahin gelen tepkiler üzerine açıklama yaparak "Saray haline getirilmiş bir belediye halka hizmet veremez. Biz belediyeyi halka açıyoruz. Burayı halkın belediyesi yapacağız" dedi. Binanın zaten konak olarak inşa edildiğini ve aslına uygun olarak restore edildiğini dile getiren vatandaşlar bu açıklamaya da tepki gösterdi.