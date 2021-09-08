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Politika

Bilgiç'ten 'Deraa' açıklaması: Endişe duyuyoruz

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'nin Deraa şehrindeki gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, 'Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez.' dedi.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 20:59 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 20:59
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Bilgiç, Suriye'nin Deraa kentindeki gelişmelerle bağlantılı bazı iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Deraa'daki gelişmeleri yakından ve endişeyle izlediklerini kaydeden Bilgiç, "Rejimin sivilleri hedef alan saldırıları, Deraa/Beled ve çevresini abluka altına alarak göçe zorlaması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bilgiç, rejim ile muhalif gruplar arasında yürütülen arabuluculuk girişimleri sırasında şehri terk etmeye zorlanan çok sayıda sivilin Türkiye'ye kabul edileceği ve bu hususta Türkiye ile anlaşma sağlandığına dair iddiaların ortaya atıldığına tanık olduklarını, bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

6 Eylül'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını not ettiklerini ifade eden Bilgiç, "Bu anlaşmanın bu defa kalıcı olmasını ve Deraa halkına yönelik gayriinsani muamelenin sona erdirilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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