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Politika

Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki: Kendi tarihlerine baksınlar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosunun Osmanlı Devletine yönelik ithamlarına tepki gösterdi. Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulmasına tepki gösteren Bilgiç, 'Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır.' dedi.

AA8 Şubat 2023 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Bilgiç'ten Fransa Senatosunun kararına tepki: Kendi tarihlerine baksınlar
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulmasına tepki göstererek, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Fransa Senatosunda Asuriler ve Keldaniler hakkında kabul edilen bir kararda, Osmanlı dönemine ilişkin hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulması hakkındaki soruyu yazılı olarak cevapladı.

Türkiye'nin kimseden tarih dersi almaya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bilgiç, "Hukuki ve tarihi temelden yoksun bu basiretsiz teşebbüsün, Fransa Senatosunun itibarsızlığını pekiştirmekten başka bir sonucu ya da ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır. Fransa Senatosu, başkalarına tarih dersi vermek yerine kendi tarihine bakmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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